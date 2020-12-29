指数仍然是弱势震荡的格局，没有太多出格的举动。但是个股层面杀跌非常惨烈。整个市场跌超9%的品种超过90只，简单来说，就是百股跌停。这个级别的个股杀跌，放在股灾也不过是如此。





今天来看，集中杀跌的个股基本上都集中在近期高位的板块中，白酒光伏有色电池，没有脱离出年底前要么涨要么死的高异动股的宿命。





逻辑上我们认为还是与年末的净值大战有关系。毕竟以每年的剧本来看，基金排名接近尾声，高位互砸就成了固定戏码。今年尤甚，毕竟在吸引储蓄资金入市，以及注册制改革的背景下，明年的基金发行必然是要创新高的，那么把排名战打出来为明年新基金上市铺路，是必然过程。





对于年末的行情而言，高位抱团的品种异动性太高，这不是普通散户的战场了。不光不讲基本面，有的连故事都懒得讲，饼都不画了。这种高位抱团的个股不要去接飞刀，让他们自己自相残杀，不要参与。目前的行情，只适合以震荡行情的特征，针对看得懂的品种，进行逢低布局参与。





举个最简单也是最不招人待见的例子——茅台。可以看看近期高位三线酒何等夸张的上蹿下跳，然后茅台稳稳地逼近新高。





昨天咱们讲了白酒的基本面，本质上就是如此，基本面确定的企业，反而是最适合在当前市场中，逢低布局参与的品种。





消息面上另一个比较重磅的，是昨天证监会主席易会满在中国资本市场建立30周年座谈会上的讲话——将以注册制和退市制度改革为重要抓手，加强基础制度建设；着力提高直接融资比重 稳步在全市场推行注册制；





相比于此前市场对于注册制的预期，以及几次重要会议上注册制的缺席，这一次的讲话显然直接锚定了2021年的改革重点就是全市场注册制的推进。想想看也是理应如此，创业板的注册制可以说是成功，但唯一的后遗症就是板块之间的高低差，一旦主板也最终完成注册制的推进，那么这个问题就彻底解决了。





想想看，茅台能够一天涨20%的时代，那才真的是垃圾股的末日。但是这是一个长期的过程，对于A股的风格影响也会是一个缓慢渐进的过程。





从今天的市场情况来看，基本上就是没行情，红盘领跑的只有低位票的破位反抽，和高位品种的继续挣扎，市场已经提前进入假期形态了。





整体而言，还是我们之前说的策略——不要追高，逢低做看得懂的优质品种，年底重点是要做明年一季度春季行情的提前布局