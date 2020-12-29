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年底效应仍然非常明显

(2020-12-29 11:40:59)
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消息面比较平稳。

隔夜美股三大股指收盘齐创新高，道指涨0.68%，标普500指数涨0.87%，纳指涨0.74%。消费类电子涨幅居前，苹果涨超3%。英国股市休市，法国、德国股指收涨超1%；

央行公开市场今日将进行200亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放100亿元；

流动性和外盘的小幅波动，都没法改变年底前的市场气氛。

相对比较重磅的，是昨天证监会主席易会满在中国资本市场建立30周年座谈会上的讲话——将以注册制和退市制度改革为重要抓手，加强基础制度建设；着力提高直接融资比重 稳步在全市场推行注册制；

相比于此前市场对于注册制的预期，以及几次重要会议上注册制的缺席，这一次的讲话显然直接锚定了2021年的改革重点就是全市场注册制的推进。想想看也是理应如此，创业板的注册制可以说是成功，但唯一的后遗症就是板块之间的高低差，一旦主板也最终完成注册制的推进，那么这个问题就彻底解决了。

想想看，茅台能够一天涨20%的时代，那才真的是垃圾股的末日。但是这是一个长期的过程，对于A股的风格影响也会是一个缓慢渐进的过程。

从今天早盘的市场情况来看，仍然是年底前的震荡格局，抱团退潮，亏钱效应开始显现，明显高低切，今日光伏锂电池调整，白酒分化，资金开始切入低位的科技股（5G芯片）和金融股，市场高标人气股断板，操作上二线股就不要去了，重点还是低位的轮动及首板。

整体而言，还是我们之前说的策略——不要追高，逢低做看得懂的优质品种，年底重点是要做布局

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