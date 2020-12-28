



白酒继续上涨成为收官战的明星板块。





中信的一篇研报，激活了整个市场三线白酒的活力。很多人看不懂白酒股在目前行情下的上蹿下跳，其实没那么复杂，大家拆分就好了。





我们认为目前市场最活跃的三四线白酒以及黄酒，本质上和年末资金抱团话题性的强势股没有太大的差别，黄酒启动直接受益于此前的东盟自贸协定。而紧随其后，三四线白酒的启动，则是行业高景气度背景下，叠加四季度业绩真空期，部分资金的行为。





与之对比，上周在高位三四线妖酒大跌的背景下，一二线酒企的股价表现依旧非常稳健。我们认为大家看待白酒的上涨妖一分为二。既不要盲目的乐观看待三四线暴涨的持续性和合理性，也不要盲目的妖魔化一二线酒企与妖股混为一谈。





言白酒必须要看基本面，对于一二线酒企来说。





首先是，渠道库存和需求。目前看，渠道层面库存处于低位，需求恢复常态下，春节作为传统的白酒消费旺季渠道补库存进一步拉升酒厂出货量。





其次，2020年高端白酒单品终端价格创新高提升了次高端价格带的天花板，我们判断2021年将是次高端产品的涨价之年。次高端价格带自2018年起提价动能较之前有所减弱，提价改善渠道利润和刺激渠道动能紧迫性强。五粮液站稳千元价格带之后，次高端价格带天花板从500-600元提升至700-800元，次高端单品2020年开始提价换装，蓄势向上，抢夺本价格带的战略高点，同时又不断通过价格杠杆来实现对渠道的刺激和利润的更高满足与保障。





最后，大家不要忽略了2020年低基数效应，白酒企业尤其是次高端及以下价格带企业2021年业绩改善弹性较大。同时2021年作为五年计划的开局之年，酒厂抢占开门红动力强。





从这个角度来说，我们继续坚定看好一二线酒企的中长期机会，但至于短期买点，则需要结合基本面进行进一步的研究。





至于市场，还是维持年末前的状态，毕竟指数从年初至今已经涨了11%，各个层面都没有这个档口做多的意愿了，耐心等待过年吧。