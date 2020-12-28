中信证券的一篇研报，激活了收官周白酒的行情。其实对于白酒的逻辑，没有太多的意料之外，反而都是机构目前心知肚明的事情。不然，中信这一篇分析也不会是跟挑破窗户纸一样直接带动了板块的强势反弹。





只不过确定性最强的茅台涨了两个多点，而上周高位拼命调整的几家则纷纷再次冲向涨停，这里面确定性的上涨能占多少，又有多少是讲故事，大家心里要清楚。白酒我们认为，尤其是龙头，会有一个长周期的关注价值，但是短期而言，有一些品种确实存在过度炒作，上周白酒大跌的时候我们提醒大家——像这种机构报团的板块，很难一次性死绝。但强分化显然已经开始了。所以对于白酒品种的策略，后续是否还值得在三线品种上，不计成本的追高，这就是个问题。





对于收官周首日，我们认为行情很有借鉴意义。





最显著的特征，就是资金开始回流，此前的强势品种，比如新能源汽车，长城汽车大幅拉升超7%，蔚蓝锂芯拉升超过5%，比亚迪、宁德时代拉升都超过2%，资金才不管你涨了多少，认的就是强者恒强，题材也好趋势也罢，都是一样的，郑州煤电、豫能控股高位都回封了。白酒也是炒作的此前的强异动品种。





我认为这里面其实传递的两条信号。





其一仍然是年末市场氛围下，对于强势股抱团的需求





其二则是未来中长期A股可能面临的变化——即在注册制以及大量发行新股和强化退市的大背景下，很可能未来相当长时间内，市场都将持续形成强者恒强的特征，而这种特征是需要习惯了一荣俱荣一损俱损的投资者们来适应的。





换句话说，未来的行情，即便是牛市，闭着眼睛赚钱的时代也已经结束了



