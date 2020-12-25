



无量的反弹，看上去市场一派气势如虹。毕竟是72只个股涨停，电力、煤炭、天然气、有色、钴、锂电池、光伏、风电等上演涨停潮。但实际上周期拉长一点看，市场已经在这个位置横盘震荡两周。费了半天劲，市场周线再次形成了十字星，甚至月线级别，不考虑下周的市场表现，也就是十字星的状态。





上蹿下跳一轮之后，发现仍然是原点。这个确实是非常A股。





最重要的两点，第一是又是大量个股旱地拔葱的走势，整体感觉还是维持了此前资金择低的选股特征。。第二是确实没有明确的放量，不论是主板还是创业板，成交都没有明显的放大。说实话，和12月17日和21日的走势没什么太大的区别。





因此策略上还是维持之前的观点——并不能作为市场转暖的信号。





消息面方面，盘后老白干酒公告，衡水市财政局将其通过衡水市建设投资集团有限公司持有的老白干集团国有股权的10%无偿划转给河北省财政厅持有。看来地方政府都开始杀鸡取卵了。之前是茅台，现在是老白干。一个是白酒之王，一个是今年白酒炒作之王。王不见王，但市场却流传着王的传说。





有人不太懂这个转让时什么意思，简单对比一下——去年的12月份，茅台也转让了4%，今年套现差不多270亿，卖掉快一半了！





所以最简单的说，这就是给地方政府送钱的。往年地方政府靠着税收，分红就能吃得很开心，今年都开始玩转赠这一套，为啥，说白了还不是因为白酒炒作过高了？否认部分白酒炒作过高和否认白酒本身的基本面一样可笑。地方政府的行为，其实恰恰成为了官方对于估值高位的现身说法。而这种所谓的赠与本质上就是明目张胆的割韭菜。





建议监管部门直接问询函，都不要问询上市公司，建议直接和地方国资委正面刚





总的来说，市场依然魔幻，依然是年末净值焦虑背景下的弱震荡走势。接下来的一周，我们将进入2020年的收官周，这闹心的一年终于要结束了。





但也或许，闹心的事情，没那么容易就此结束。美国人圣诞节前无视警告扎堆出行 创3月以来旅行高峰。这两天北京的疫情又有反复。在帝都以及海外的朋友一定要注意防护。好在疫苗已经开始投放，最坏的时刻即将过去。





最后，今天是外滩峰会一别的整整两个月，两个月中，马老板再也没露过面。看来闹心的也不光是我们韭菜。