指数探底回升，情绪有所回暖。早盘市场，三大指数指数探底回升，三大指数全线翻红。





电力、燃气、港口航运等涨幅居前。酿酒股反抽，前期龙头 金种子酒盘中率先拉升翻红，带动其他小酒跟风脉冲， 皇台酒业、 青青稞酒等纷纷打开跌停。





券商股哈投股份封板。河南两大妖股携手再封涨停， 豫能控股10天9板， 郑州煤电6连板。





定制家居、保险、种业等跌幅居前。盘面上，券商股哈投股份拉涨停， 国信证券、 方正证券、 华西证券、 东兴证券等跟涨。港口航运股宁波海运拉涨停， 中远海控封板， 中远海特、 中远海发等跟涨。





河南两大妖股双双涨停，郑州煤电再度涨停。豫能控股涨停，近11天10板。





消息面上，市场的神经仍然被反垄断的事情牵动，人民日报站出来再一次鞭尸。其实互联网巨头们的垄断，不是一年两年的事了，为何过去不被反垄断，而现在被反垄断了？





原因很简单，除了马道长自身的问题外，更重要的在于，国家对互联网行业的政策导向开始逆转了，从过去的支持鼓励转向了限制约束。





因为经历了毛衣战芯片战之后，国家发现，中国真正要强大起来，需要的是硬核科技，而不是所谓的商业模式创新，否则无法扭转中美战略博弈的被动局面。与此同时，这些互联网巨头形成垄断之后，对社会的负向贡献越来越大，正向贡献越来越小，而且开始把触角伸向了最底层的老百姓，成为了影响稳定大局的潜在威胁。





马老师们赶上了一个时代，但是却误以为是自己创造了一个时代。这才是最关键的问题。