早盘市场继续大幅震荡波动。军工板块领涨两市，航天彩虹、西部材料趋势新高连拉2板，次新属性的中天火箭首板助攻，铂力特、广大特材、爱乐达三股涨逾10%。板块继昨日午后发酵后今日延续强势。





消息面上，几个因素刺激了军工股的走强。





1）预付制改善了军工企业的现金流，减少以往垫付制下的资金成本支出；





2）军工装备将从前几年的研制、验证阶段，进入大规模下订单、量产和列装阶段，未来3-5年，整个军工板块将出现30%以上的增速；





3）军工股将从以往的脉冲式的周期股主题投机，逐步转变为成长股投资，未来几年的业绩高成长是可预期的。





当然，一定程度上，资金仍然是在年末择低的思路下涌入。但另一方面至少近期市场选择的标的，也基本上并没有真正完全脱离基本面的存在。





早盘最惨烈的当属白酒。逾10只后排补涨个股跌停，前期爆炒的三四线酒几乎全线按在跌停板上，金徽酒、老白干酒、金种子酒、古越龙山、青青稞酒无一幸免。





需要注意的是，白酒的高位杀跌并不是孤案，昨天被淘汰的妖股东风汽车也跌停了。





我们认为，白酒的高位杀跌并不能简单的理解为白酒行业基本面的问题。而是市场延续了之前对于高位股要么涨要么死的高波动思路。





这仍然是年末行情以及净值焦虑下的市场逻辑。尤其大家应该注意到，在白酒大幅度杀跌的同时，茅台已经上涨，五粮液基本上收复失地，今世缘这种基本面较为优质的也在k线层面收红。





我认为，整个市场的年末特征还是过于明显。这个阶段，不要跟风，不要轻信，做知根知底的票，相信自己的判断。