昨天市场一通暴跌，晚上证监会跑出来送温暖——促进居民储蓄向投资转化 大力发展权益类公募基金。





说实话，这倒真不是老乡别走的戏码，居民手中的钱，从储蓄的间接融资向直接融资转变，是纵观发达国家金融史已经明确的发展必然途径。尤其从过去几年经济下行周期来看，国内的银行面对逆风盘，真的很难最终实现间接融资最后一公里的问题。





无数次数据上都表明这样一个问题——一旦逆风，中央就是开足马力放水，银行对实体末端的贷款意愿也很难被调动。这个很正常，毕竟银行同样要考虑坏账。但也因此，银行系统的融资功能，在特殊时期，尤其是最需要他的时期往往反而要打折扣。





所以其实大家去看最近一年的政策，逐渐分摊银行的融资功能，是目前高层的共识，从加大直接融资比例，到逆周期给券商加杠杆再到此次的引流和大力发展权益类公募基金。本质上就是要赋予资本市场更多的功能。





但问题又来了，就目前A股这个质地，配吗？





中国的居民储蓄192万亿，哪怕拿出十分之一，也是小20万亿的级别，这相当于A股77万亿总市值的26%。如果真的引入如此体量的资金规模，对于股市毫无疑问是爆炸性的。





但问题就在于，现在的市场有那么多优质的标的来承载这些资金吗？回答只有两个。





要么是不够。毕竟酱香型科技才是唯一的科技，如果真的有那么多优质的股票，那资金还抱啥团啊。所以管理层这一年多玩了命的上新股也就能理解了，就是为了提前把标的补足呗。毕竟A股不能靠着一帮云端造疫苗的啤酒公司和谋杀扇贝的水产公司以及动辄蒸发十个亿商誉的传媒公司来吸引储蓄资金吧？那就不叫投资了，叫谋财害命。





要么是真的有，那只能说明市场整体的交易习惯真的是距离成熟还差太远。就像咱们经常说的，内资就是一帮目光只能看到20天后净值焦虑的近视眼。这样的市场放一波巨量资金涌入，瞬间就会成为投机的修罗场。瞬间爆炸之后瞬间股灾，这一点经历过16年的朋友都明白。





所以路要一步一步走，饭要一口一口吃。A股的未来充满想象，但走向这个未来的过程中，改革的空间和需求仍然巨大。





至于盘面，还是修复昨天的下跌，分歧仍然巨大，没有决定性的一击，我看不少朋友讲——今天是白酒跌倒A股吃饱。就讲讲白酒。





白酒今天冲高后大幅跳水，全天成交高达635亿，成交创出历史新高。这个成交量在这个时刻出现很有意思。毕竟横向对比，昨天白酒板块成交只不过460亿，今天一下子多出了170亿资金。你说这些资金是跑路的？我认为要两方面去看。





今天两市成交前十的票，有3只是白酒：第一的贵州茅台，第五的五粮液，第七的老白干酒。大量白酒是跳水之后出现大量买盘并且股价止跌，这就意味着今天的放量，是白酒股价格大跌之后，刺激了一批观望资金涌入抄底，这才放出了天量。所以浓香酱香清香，这三香型科技确实是A股的第一生产力。





但按照目前A股的成交量，以及净值焦虑和流动性考核的压力，后面很难有更多的资金来追捧白酒了。这一波抄进去的资金短期内很可能要面临震荡。当然，白酒这种以机构玩家为绝对主力的板块，很难一次死透。必然还要反复，但板块分歧也在加大，后面的波动会加剧。尤其是在年底前。