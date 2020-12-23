昨天市场一通暴跌，晚上证监会跑出来送温暖——促进居民储蓄向投资转化 大力发展权益类公募基金。





说实话，这倒真不是老乡别走的戏码，居民手中的钱，从储蓄的间接融资向直接融资转变，是纵观发达国家金融史已经明确的发展必然途径。尤其从过去几年经济下行周期来看，国内的银行面对逆风盘，真的很难最终实现间接融资最后一公里的问题。





无数次数据上都表明这样一个问题——一旦逆风，中央就是开足马力放水，银行对实体末端的贷款意愿也很难被调动。这个很正常，毕竟银行同样要考虑坏账。但也因此，银行系统的融资功能，在特殊时期，尤其是最需要他的时期往往反而要打折扣。





所以其实大家去看最近一年的政策，逐渐分摊银行的融资功能，是目前高层的共识，从加大直接融资比例，到逆周期给券商加杠杆再到此次的引流和大力发展权益类公募基金。本质上就是要赋予资本市场更多的功能。





但问题又来了，就目前A股这个质地，配吗？





中国的居民储蓄192万亿，哪怕拿出十分之一，也是小20万亿的级别，这相当于A股77万亿总市值的26%。如果真的引入如此体量的资金规模，对于股市毫无疑问是爆炸性的。





但问题就在于，现在的市场有那么多优质的标的来承载这些资金吗？如果有资金还抱啥团啊。所以路要一步一步走，饭要一口一口吃。A股的未来非常光明，但是这个过程中，改革的空间和需求仍然巨大，如果在引导长期资金的同时，培养更多优质的公司，这才是关键。不然资金来了，很容易就是鸡犬升天，然后一地鸡毛。





至于盘面，还是修复昨天的下跌，成交量有所放大，年底前整体节奏比较确定，但整个市场的情绪在逐步回暖，这是好消息，也是明年行情的重要基础