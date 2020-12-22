一直在看这两天文章的朋友，对今天的市场说不上是意料之中，至少不会太过于惊讶。昨天咱们明确的讲了，虽然市场上涨，但是没有脱离抱团模式，中午在博客里面也再一次强调，市场仍然是年底前的弱震荡模式，不会因为一根阳线一根阴线改变。





所以午后跳水很多朋友问怎么办，我觉得大家还是放宽心。





消息面两个外部事件都算是利空。





其一是南非也出现严重变异病毒了。12月18日南非卫生部长宣布，南非发现一种严重变异的新冠病毒。眼下，南非国内的新冠累计确诊病例已超过90万，而且还在以每天接近1万例的数量快速增长。整个南非的新冠疫情形势正变得越来越糟糕。





现在市场最担心的就是刚上市的新冠疫苗对于变异病毒有没有防御效果。英国的新毒株目前还没有坏消息，但RNA病毒的高变异特征之下，还是要做好最坏的打算。现在看，就是全世界在和时间赛跑。





医疗器械和医药今天受消息刺激再度大涨，估计后面出现变异病毒的国家会越来越多，相应的国家之间的禁飞禁运也会加强。北半球现在是冬季，病毒拥有了天然的保存冰箱，会附着在物品上更长时间，我们的防疫压力也越来越大了。





另一则消息，是南海方面，12月22日，美国“麦凯恩”号驱逐舰未经中国政府允许，擅自冲闯我南沙岛礁邻近海域，中国人民解放军南部战区组织海空兵力对其予以警告驱离。





米国现在是干啥啥不行，做搅屎棍第一名。国内已经一锅粥，仍然不忘了海外霸权。其实也挺好，很多人一直幻想着总统换了人就能缓和。虽然目前仍然是懂王在任，但时不时的摩擦一下，有利于大家保持警惕和斗争意识。





题材方面，医药股受到消息面刺激，除此之外，酿酒成为了世界之王。现在就是白酒轻蔑的看着其他所有的板块说：我不是针对谁，而是说，在座的各位，都是垃圾。





A股大科技名不虚传，三大自主可控科技——清香型科技、浓香型科技和酱香型科技。





市场现在追捧白酒其实没什么特别的原因——就是确定性。茅台一个库存能够当一般等价物的上市公司。一个产品永远供不应求的公司，一个通过增减产完美的控制业绩增长的公司，拿着不香吗？很多人觉得白酒是成瘾性消费品，所以它上涨有原罪。





逻辑不应该是这样的。





真正的逻辑是，你不要管白酒和饮酒是否具有原罪，而是只要这样的企业允许上市，只要这样的上市企业能够做出茅台这样的成绩，那它被市场认可就是天经地义。





其实抛开茅台不谈。整个消费板块目前也是如此。海天味业上周五因为表态不涨价，导致调味品行业剧震，然后怎么样，人家两天基本上回补了跳空缺口回来了。技术上当然了，说这样的反弹是否就宣告着调整结束，我认为不能草率的下结论。但是至少人家能拉回来。比那些要么买不进去，要么买进去了被吊死在天花板上的讲故事品种它不香么？





所以少年可以轻狂，可以讲梦想，人到中年学会了脚踏实地，回过头来看，还就是这些确定性的，能够穿越牛熊的品种值得长期跟踪。这不是A股的原罪。事实上，巴菲特都说过，自己不买科技股。唯一买的就是苹果，因为苹果是真的把科技股做出了消费股的感觉





至于市场整体而言，大阴线没有改变市场的局面，就像昨天的上涨并没有真正带来巨变一样。还是年底前的大环境——弱势震荡，这种震荡很难因为一两根阳线或者阴线改变节奏。但是这不意味着行情没有机会，大家一定要趁这个市场反复横跳的阶段，为接下来的行情做好准备。