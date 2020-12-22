现在就是白酒轻蔑的看着其他所有的板块说：我不是针对谁，而是说，在座的各位，都是垃圾。





A股大科技名不虚传，三大自主可控科技——清香型科技、浓香型科技和酱香型科技。





市场现在追捧白酒其实没什么特别的原因——就是确定性。茅台一个库存能够当一般等价物使用的上市公司。一个产品永远供不应求的公司，一个通过增减产完美的控制业绩增长的公司，拿着不香吗？很多人觉得白酒是成瘾性消费品，所以它上涨有原罪。





逻辑不应该是这样的。





而是你不要管白酒和饮酒是否具有原罪，而是只要这样的企业允许上市，只要这样的上市企业能够做出茅台这样的成绩，那它被市场认可就是天经地义。





其实抛开茅台不谈。整个消费板块目前也是如此。海天味业上周五因为表态不涨价，导致调味品行业剧震，然后怎么样，人家两天基本上回补了跳空缺口回来了。技术上当然了，说这样的反弹是否就宣告着调整结束，我认为不能草率的下结论。但是至少人家能拉回来。比那些要么买不进去，要么买进去了被吊死在天花板上的讲故事品种它不香么？





所以少年可以轻狂，可以讲梦想，人到中年学会了脚踏实地，回过头来看，还就是这些确定性的，能够穿越牛熊的品种值得长期跟踪。这不是A股的原罪。事实上，巴菲特都说过，自己不买科技股。唯一买的就是苹果，因为苹果是真的把科技股做出了消费股的感觉





至于市场整体而言，还是年底前的大环境——弱势震荡，这种震荡很难因为一两根阳线改变节奏。但是这不意味着行情没有机会，大家一定要趁这个市场反复横跳的阶段，为接下来的行情做好准备。