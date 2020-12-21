周一市场强的让人有点猝不及防，创业板涨幅接近4%，百点长阳，外资汹涌买入超过百亿，两市成交量也放大至8600多亿。





技术上，创业板完成了对于高位箱体的放量突破，沪指则确认站稳3390点支撑。一切都非常美好。但个股上看又极端魔幻。





创业板总市值前三的宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗，分别大涨12%、8.36%和4.74%，比亚迪、隆基股份这样的大块头纷纷涨停。而与此同时，两市仍然有接近1300家股票下跌，差不多就是1/3的比重。这种极端的分化非常有意思。





一方面，我们认为，大象起舞的背后，这仍然是年末前净值焦虑之下的行动。是资金在少数标的的高度抱团行为。





另一方面，投资者我们必须要适应这种抱团模式——尤其在注册制背景下，我们不断给大家强调过，核心资产溢价只会越发明显的成为常态。





对于周一的上涨，我觉得没什么好评价，大家鼓掌就够了，唯一要说的一点——就是回首再看，大家会发现，外资再一次成为了市场的风向标。相比而言，内资机构对于净值的盲目、焦虑、短视，真的是令人扎心。





现在看，谁才真正应该接受一下投资者教育？





最后，说说消息面，今天看很多朋友在讨论新毒株，说是英国已经开始封城，但是今天早上看，原本预期应该情绪激动的市场反而非常平静。我觉得有必要给大家好好讲一讲，周末和业内的朋友聊了聊。





所谓新毒株被命名为VUI-202012/01，是今年9月份在英格兰东南部的伦敦或者肯特郡出现的。所以并不是一个突然出现的变异。





根据英国科研人员的分析，伦敦目前有超过60％的新发新冠病例与新毒株有关，它占东部病例的59％，东南部病例的48％。换句话说，新毒株的出现并不是一个近期的事件，且早已经在英国内部形成一定的影响。这个与周末各大自媒体所讲的有一定出入。





从新冠的病毒生物学原理来看，新冠病毒是一种RNA病毒，RNA病毒就意味着其分子链更加不稳定，很容易出现碱基的“错配”，而一旦分子链出现变化也就意味着出现变异。





应该说，RNA病毒，变异才是常态。这就好比每年都会爆发的流感一样，流感病毒就是RNA病毒，所以每年都有疫苗，但是每年都在变异。





而欧洲对于疫情的不作为，尤其是英国这种完全是达尔文模式群体免疫的神级国度，以养蛊的心态抗疫，不出变异反而是见鬼了。





当然，RNA病毒的变异是常态，但并不一定每一种变异都能引发病毒毒性的改变。其实这些大家看不懂没关系，我觉得给大家几个最关切的数据一目了然：





1. 病死率：目前统计英国方面，1000位新毒株感染的患者中出现4例死亡，这与其他毒株基本持平。换句话说，英国的新病毒并没有显著的致死率的增长。他的致死率并没有进一步增加。





2. 增长速度：致死率保持不变，那么感染速度就很重要，新毒株病例在封城期间出现指数性增长。这诚然是目前最值得注意的问题。毕竟基数如果快速扩大，致死量就会出现明显增长。不过，说实话，就以英国神一样的抗疫模式而言，有没有新毒株，最后到这一步也只是时间问题。





3. 病例输出：相比于新毒株的毒性，其实传播这一点很重要。目前看，其他国家很少有新毒株，但是澳大利亚已经发现一例英国输出的新毒株，不愧是英联邦监狱，令人信服。国内来看，我们目前对于出入境管制非常严格，国内的抗疫模式已经取得了空前的效果，局部个别的反弹很正常，没必要恐慌





目前最重要的信息是，没有证据表明新毒株更致命或者会引起更严重的疾病，也没有证据表明疫苗对新毒株的效力会降低。这两点很重要，在疫苗已经开始投放的背景下，市场没有恐慌的核心因素就在于这里。





对于国人而言，国外越来越多的新冠病例、高传染性新毒株的出现，加之冬春季本身就是呼吸道传染病高发，国内防疫难度会逐渐增大。对于每个个体而言，请继续做好个人防控——勤洗手、戴口罩和保持社交距离。我们普通群众，做好这些就够了，剩下的就是信任政府。保持好的心态，每个人在自己的岗位上，为经济的复苏做贡献。



