先说消息面，周末最大的消息是所谓新毒株，说是英国已经开始封城，但是今天早上看，原本预期应该情绪激动的市场反而非常平静。我觉得有必要给大家好好讲一讲，周末和业内的朋友聊了聊。





所谓新毒株被命名为VUI-202012/01，是今年9月份在英格兰东南部的伦敦或者肯特郡出现的。所以并不是一个突然出现的变异。





根据英国科研人员的分析，伦敦目前有超过60％的新发新冠病例与新毒株有关，它占东部病例的59％，东南部病例的48％。截至12月13日，在英国已有近60个不同地区发现了1108例新毒株导致的病例。





VUI-202012/01出现了17个位点的突变，其中最重要的一个突变是刺突蛋白（Spike Protein）中的N501Y突变。刺突蛋白是新冠病毒表面与人体细胞表面ACE2受体结合的部位，而N501Y突变位于刺突蛋白的RBD区域。





新冠病毒是一种RNA病毒，RNA病毒出现突变是一件很正常的事情。刺突蛋白目前已出现了4000种突变，其中绝大多数突变对病毒没有影响，但这些突变可以用于病毒的溯源，只有少部分一些突变（比如之前的D614G和现在的N501Y）会影响到病毒的传染力。





其实这些大家看不懂没关系，我觉得给大家几个最关切的数据一目了然：





-病死率：1000位新毒株感染的患者中出现4例死亡，与其他毒株基本持平，但还需进一步调查。换句话说，英国的新病毒并没有显著的致死率的增长。





-增长速度：新毒株病例在封城期间出现指数性增长。这诚然是目前最值得注意的问题。不过以欧洲抗疫的力度，到这一步也只是时间问题。





-病例输出：其他国家很少有新毒株，但是澳大利亚已经发现一例英国输出的新毒株。这个其实对国内而言是一个考验，出入境的管理后续会慎之又慎。





但目前最重要的信息是，没有证据表明新毒株更致命或者会引起更严重的疾病，也没有证据表明疫苗对新毒株的效力会降低。这两点很重要，在疫苗已经开始投放的背景下，市场没有恐慌的核心因素就在于这里。





对于国人而言，国外越来越多的新冠病例、高传染性新毒株的出现，加之冬春季本身就是呼吸道传染病高发，国内防疫难度会逐渐增大。对于每个个体而言，请继续做好个人防控——勤洗手、戴口罩和保持社交距离。我们普通群众，做好这些就够了，剩下的就是信任政府。保持好的心态，每个人在自己的岗位上，为经济的复苏做贡献。





回到市场上来，题材方面碳交易最强，远达环保集合抢一字板，嘉泽新能秒板；





其次是农业与酒科技，农业集合丰乐种业抢一字板，周五感觉丰乐种业就是故意开板，今天也是周五参与了先手但今天还是被骗了出来，酒系列大豪科技11连板，周末只有一个问询函非关注函，明显还是让市场资金去炒酒，否则前段时间的国金、国联停牌就被下发关注函，区别对待带来炒作机会，这一点要重视，





至今为止只有酒科技没有发过关注函，以后如果一个板块不发关注函就是炒作的重点，不过尾盘需要看看大豪科技能否开板，现在的酒板块还是需要谨慎，一旦大豪科技开板，可能今天能活着的就只有古越龙山了；





整体来说，市场情绪有所缓解，成交量的放大是一个定心丸。