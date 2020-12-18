早盘市场继续维持不温不火的状态，其实和咱们昨天的判断一致——市场并没有真正意义上的转强。





从强势股的选择上，昨天风风火火领跑的医药股基本上可以说是铩羽而归，昨天的涨停品种只有两家仍然维持在板块涨幅板前列，但也都是炸板剧震的走势。资金的分化可见一斑。





早盘市场能够转红，与黑色系的爆发有直接关系。





今日早盘，郑商所动力煤期货主力合约盘中一度涨停，涨幅5%，报707.4元/吨。煤炭价格上涨，与近期传出的用电紧张有直接关系。温州市级单位3°以下才让开空调，义乌路灯都关了，这是极其罕见的，好多年没发生这种事情了！反映当前限电的严厉程度，说明是真的缺电了。





用电紧张自然要发电，发电自然要用煤，因此直接造成了市场对于煤炭的追捧。





对于用电紧张而言，很多人认为是近期澳大利亚相关问题影响了煤炭进口，但实际上，中国一年澳洲进口煤炭8000万吨，国内产量是37.5亿吨，占比5%都不到，影响并不那么大！





当前的南方用电紧张，私以为是中国疫情的防控效果开始正面反馈制造业的一个体现。





后疫情时代，中国制造的订单快速增长，尤其是圣诞档期前，小商品和生活用品供不应求，很多厂家加班加点生产，导致电力供应紧缺。后续我们或许可以从工业数据上看到更加欣喜的成果。





而远期来看，展望2021年，内蒙反腐、煤矿安监的扰动依然存在，进口煤管控亦难言放松，或以动态调节为主。而在经济复苏的背景下需求端或有明显改善。根据对动力煤供需两端的测算，预计2021年动力煤市场总体呈现供需紧平衡格局。





这也就成为了煤炭股短期炒作的几个重要核心。





但黑色系的上涨，在A股现阶段不给力的整体市场氛围下能够持续多久？这要打一个问号。我们认为大家在当前市场环境下，还是避免盲目的激进追高，耐心等待优质股的回调埋伏机会