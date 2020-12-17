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【警惕】上涨背后主力埋下两颗地雷

(2020-12-17 16:49:41)
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周四市场借助医药和资源股的拉升，终于走出久违的上涨，不少朋友出了一口气。似乎年底前的低迷走势开始真正意义上的得到缓解。

外资流入超过百亿，超过50家公司涨停，沪指也终于走出放量，并且一鼓作气突破了3390点短期压力位，似乎一切都在变得好起来。

市场在这个位置形成放量突破，对于技术面的压力，确实是一个有效的缓解。至少从技术上讲，构建了3390~3330之间60个点的防御纵深，有这层纵深在，市场向下的迂回空间就比较充足，不至于陷入跌破3330的被动局面——因为从A股今年7月份加速突破以来，历次跌破3330点的阴线，最终都引发继续向下回踩3200点的深度调整。而维持在3330上方，是高位宽幅箱体的强势半径，如果量能能够持续放大，市场有望再一次向3460点附近的箱体上沿做出进攻。

但技术仅仅是市场的一个侧面，从周四行情的发力点来看，市场选择了周期+医药作为两个引导指数的关键板块。

但以选择的发力点而言，我们认为不能完全说明市场已经脱离了年末净值焦虑下，资金囚徒博弈的困境。什么意思呢？

简单来说，就是为了精致安全，而大幅度降低风险偏好，不买最好，但求最安全。这种风格之下催生了周期股的第一轮上涨，催生了此前金融股的低位补涨。

从这个角度来说，医药板块并没有脱离选低的思路。从选股上来看，今天医药股涨幅8%以上的品种中，只有恒瑞医药一家高位品种，立方制药这种次新的说服力不足。其余全部是调整至少半年以上的品种，在低位的猛拉高。

资源类的上涨也是如此，虽然此前走出过一轮上涨，但过去两周的调整基本上已经吐出大量涨幅，并且长期来看周期类是自2018年甚至是2015年牛市破灭后，就始终维持低位震荡的行业。同样并没有脱离择低的思路。

从这个角度来说，我们不能单纯的以一天的拉升，判断市场全面好转。目前客观来说，仍然是处于方向问题不大，过程充满艰辛的震荡模式中。市场需要更明确的人气复苏，这一点首先应该体现在题材的上涨上。否则无法避免净值焦虑下，机构对于低位品种的一买就活，一高就死的极端操作。

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