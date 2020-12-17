市场看上去是涨了，终于久违的走了一波小高潮，但是要我说，整体市场的氛围和昨天没有什么太大的不同。





显示强势股，强势股的分化依旧非常明显。资金仍然再继续反复横跳。以昨天的强势股来看，接力很差。昨日大涨的酿酒，今日分化，龙头皇台酒业，泉阳泉，金种子酒冲高回落，且回落幅度偏大。强势股方面昨日连板，目前除了大豪科技，智慧农业，其余全部晋级失败





同时早盘热点板块仍然呈现出极高的内部分化。是新能源车，东风汽车反包，常铝股份快速首板，海运板块刚才急拉，宁波海运拉板，中远海特急拉跟随。但上述板块第一梯队之后，直接就降到3%左右的涨幅，这种落差太快。





这种情况同样出现在领跑的医药板块中。





同时，我们关注早盘的强势板块比如医药股，涨停的四环生物、海欣股份、西藏药业、立方制药，除了立方一家是未开板的次新，其他都是连续调整半年的低位品种，包括恒瑞这种巨头也是连续调整之后的低位拔高。从这个层面来，我们认为市场资金的选股逻辑，并没有真正的改变，仍然是以安全和便宜作为第一参考方向。





因此不能简单地以指数的涨幅来判断情绪已经出现了明显的好转，不过我认为面对今天的市场大家要注意两个变量。





其一是好消息，确实是放量了，尤其是第二小时市场出现了明显的量能抬升，这是过去几天反弹中不曾出现的信号。由此可见3330点的支撑，市场还是比较认可。上周完成回踩后，情绪基本上进入短期平衡点。接下来还是要看量能能否持续性放大。





其二是要注意的问题。虽然市场放量了，拉升了，但是点位上又进入了压力区间。沪指3390，创业板2790点是短期两个重要压力。快速拉高之后如果市场在持续性层面没有办法表现出改变，那么不排除接下来还要有进一步的震荡。





因此，大家在操作层面要考虑的问题很简单——量能能否持续放大，题材能否表现出持续性。



