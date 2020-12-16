市场继续不温不火的横盘震荡，几个主要指数涨也好跌也好都没有真正意义上的变局，反而成交量继续肉眼可见的萎缩。





人气进一步趋于冷清，尤其今天，跌停股数量骤然增长，想想可以理解，毕竟指数上涨的时候个股都是一片愁云惨淡，更遑论指数下跌。





人气的这种走向我们认为整体上看还是时间临近年底的双重因素影响。





其一是历年年末流动性考核下的资金面压力，成为了压制市场的一个最重要的宏观背景。





其二是原本人气趋弱背景下，国内机构在净值焦虑的前提下开始更加趋于保守的操作。这一点直接体现在市场对于强势股的选择上——基本上都是白马，尤其是消费白马。抱团、刚需，低估，这三点本质上就是抗击风险。看来这种鸡贼的模式，很可能要成为跨年的主要节奏了。





但我认为不需要担心，毕竟之前在银行的走势上明显看出有人为降温的味道，既然有人工干预，那么至少说方向是可控的，只不过慢牛是真的慢。





消息面今天是被中芯国际刷屏的一天，国内半导体制造业龙头在这么关键时刻的内讧真的是令人唏嘘不已。中芯今天一度跌超9%，之后慢慢拉了回来。有意思的事，反而长电科技跌幅更高于舆论暴风眼中的中芯本身。





要知道，长电的半导体封装，主要就是对接中芯国际的订单，下游企业的这种高恐慌，能够看出市场对于中芯事件的基本判断。





要知道，眼下离职的梁孟松，是真正的中芯技术骨干。2017年4月：梁孟松入职中芯国际，时中芯市值300亿人民币。梁孟松在中芯期间，恰恰是中芯加速追赶台积电的时期：完成从28nm到7nm的技术开发、5nm与3nm的技术攻坚展开。这样一个技术大神最终没有逃脱办公室政治的结局，确实是令人惋惜。这个惋惜不仅仅是针对当事个人，更是对于整个中国半导体产业。





回到市场上来说的话，近期这个情绪较弱的窗口，类似事件对于市场尤其个股的影响是非常显著的。要特别注意，今天来看小市值品种始终弱于权重，尤其尾盘一波跳水，有加速的味道。





市场正值多事之秋，这个阶段情绪比较两极分化，因此，操作上，我们还是以中期逻辑较为明确的方向出发。从近期我们给大家做出深度报告的品种来看，调味品和啤酒都在持续创出新高。再次公司上车的粉丝。



