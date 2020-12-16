市场没有脱离近期的弱势格局，不管是创业板的震荡，还是沪指的微涨，都仍然保持在窄幅震荡的范畴内，尤其成交还在进一步的萎缩。





人气直接决定个股情况，两市早盘跌多涨少，酿酒食品保险等板块被资金抱团取暖；中芯国际受昨晚内讧消息大跌7%，拖累整个半导体板块，整体行情弱势，盘面除了抱团的少数个股外，多少票持续阴跌中，赚钱效应并没有任何进展。





中芯的事儿真的是令人非常遗憾，作为国内半导体代工的绝对龙头，这样一个档口没有选择一致对外而在内部斗争，确实是让所有寄予厚望的资金失望。在过去，中芯国际也曾高层陷入内斗，2011年时任CTO杨士宁与CEO王宁国爆发内斗，最后两人都离开中芯国际！现在9年过去了，梁孟松震撼提出离职，后面中芯又该怎么前行？更遑论追赶台积电。





中芯今天倒下，直接带崩了半导体行业。而与之对比，相对比较强势的板块来看，





白酒：大豪科技、古越龙山、金种子酒涨停，皇台酒业涨301.61%。

光伏： 豫能控股、乐凯胶片涨停，青岛中程、东方日升涨超10%以上。

资源股：三峡新材、盛屯矿业涨停，青岛中程涨超10%以上。

大消费：萃华珠宝、兰州黄河、惠泉啤酒、金种子酒、承德露露、古越龙山涨停。





能够看到市场异动集中在消费白马中，以及部分预期差的周期品种。这里面除了消费品龙头的中期逻辑开始被市场认可，更重要的我们认为还是年末大机构的净值焦虑。





但是像泉阳泉、金种子、老白干这种连创新高的三线酒，故事终究是有天花板的。这个阶段，反而要特别警惕天花板的出现了。