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重磅政策落地，市场变天了

(2020-12-15 16:42:51)
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市场继续低迷震荡，不过还是首先恭喜所有认真读我们永源深度的朋友，这几周深度给大家重点跟踪解读的板块和个股——青啤、海天、恒顺等等，均在市场的反复震荡中走出独立行情，连续创下新高。这其实是对我们策略最好的验证。恭喜所有跟上节奏的朋友。

消息面这两天市场震动最大的就是退市新规。很多朋友说为什么年底资金一直在抱团大白马。现在明白了。一方面弱势行情下抱团白马取暖本身就是A股习惯，尤其在净值考核临近的背景下，白马的容错率较高，这很好的成为了年底前大机构的避风港。

另一方面就是此次退市新规的落地了。除了1元面值和3亿市值的退市标准，这一次竟然加上了营收指标，营收低于一个亿的公司未来将要面临退市风险，这等于给很多小票提前签了病危通知书。

这种搞法，小票的风险骤然提升，尤其未来保壳的难度直线提高，垃圾股的价值被进一步摊薄。垃圾股有退市风险，新股降低了盈利要求，这两方面都变相的摊薄市场对于非核心资产的偏好。等同于变相的在抬升核心资产的溢价空间。从这个角度来看，市场中那些大白马不涨才是奇怪。

市场尾盘靠医药一波拉升收复指数，但是很多个股下去了。今年以来，A股市场的出入口径正在发生剧烈的变化，可见的未来，这种变革将进一步加剧，对于很多人来说，分化并非好事。但对于专业团队来说，这其实意味着认真做好调研就有足够的机会寻找到价值标的。

也因此，未来A股市场中的专业价值，将随着改革的推进被前所未有的放大。

今天英媒有篇报道讲：看好中国 全球投资者押注1万亿，这其实是对于A股前景最好的背书。这些最有经验的old money都用真金白银表示支持，希望我们的内资，我们的股市也真的能够由内及外的强势起来。

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