加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：132,588,617
  • 关注人气：204,519
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

主力当前思路：不买最好的，就买最贱的

(2020-12-15 12:15:58)
转载
早盘两市分化，银行等权重带头杀跌，上证50领跌；仁东控股上演地天板，新能源汽车、医疗器械等拉升，创业板指一度涨1%，两市反弹；盘中新洁能突然跳水跌停，高位票齐杀跌，指数再度走低；截至午间收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.15%，创业板指涨0.23%。北向资金净卖出9亿。

市场是真的低迷，昨天咱们说了，技术上一直是有气无力的状态，就是围绕着关键点位的技术性修复。没有真正的突破，也没有真正的放量。

说白了，表演一下让你安心。

所以今天的弱势继续毫无意外。

个股层面堪称一个惨字，尤其是昨天的强势品种，今天大比例分化。

昨天大热的风电开盘现在只有豫能控股一个活口，因为便宜，医美还有悦心健康一个活口，还是因为便宜，汽车还有一个活口东风汽车，还是因为便宜，大消费有个保龄宝，因为位置很低，疫情长虹美菱又反包了，因为便宜。

说到底，资金的风险偏好现在是肉眼可见的在降低，炒情绪的始终坚持一条原则，便宜出好货。不求最好但求最贱。很难说是近期监管引导的市场情绪下行——比如前段时间银行的动作，有明显的调控节奏的感觉。还是临近年末净值需求下的保守心态作祟。

其实如果真的是这两个因素反而是不用担心的。

毕竟能够控制上涨节奏就意味着至少大方向是不会变得，只不过慢牛是真的慢。而年末的窗口之后，春季躁动还是必然方向。所以暂时的调整也没什么好担心。

总的来说，还是弱势震荡，不过白马股表现继续稳定，我们提示的酿酒和调味品继续走高。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有