早盘两市分化，银行等权重带头杀跌，上证50领跌；仁东控股上演地天板，新能源汽车、医疗器械等拉升，创业板指一度涨1%，两市反弹；盘中新洁能突然跳水跌停，高位票齐杀跌，指数再度走低；截至午间收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.15%，创业板指涨0.23%。北向资金净卖出9亿。





市场是真的低迷，昨天咱们说了，技术上一直是有气无力的状态，就是围绕着关键点位的技术性修复。没有真正的突破，也没有真正的放量。





说白了，表演一下让你安心。





所以今天的弱势继续毫无意外。





个股层面堪称一个惨字，尤其是昨天的强势品种，今天大比例分化。





昨天大热的风电开盘现在只有豫能控股一个活口，因为便宜，医美还有悦心健康一个活口，还是因为便宜，汽车还有一个活口东风汽车，还是因为便宜，大消费有个保龄宝，因为位置很低，疫情长虹美菱又反包了，因为便宜。





说到底，资金的风险偏好现在是肉眼可见的在降低，炒情绪的始终坚持一条原则，便宜出好货。不求最好但求最贱。很难说是近期监管引导的市场情绪下行——比如前段时间银行的动作，有明显的调控节奏的感觉。还是临近年末净值需求下的保守心态作祟。





其实如果真的是这两个因素反而是不用担心的。





毕竟能够控制上涨节奏就意味着至少大方向是不会变得，只不过慢牛是真的慢。而年末的窗口之后，春季躁动还是必然方向。所以暂时的调整也没什么好担心。





总的来说，还是弱势震荡，不过白马股表现继续稳定，我们提示的酿酒和调味品继续走高。