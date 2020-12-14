消息面针对市场的部分相对比较平静，但是另一边——依据《反垄断法》 阿里巴巴、阅文集团和丰巢科技合计被罚150万。周末高层会议刚刚传递出政策风向，周一针对几家巨头的反垄断调查就直接落地了，堪称雷霆手段。





很多朋友不清楚这件事儿对于行业到底有多大影响。我们简单给大家分析一下。





针对这三家公司而言——市场监管总局反垄断局负责人在答记者问中说了，调查显示这三起案件不具有排除、限制竞争效果，因此，没有要求经营者恢复到集中前的状态。





所以，就这几起案件本身来讲，罚款50万也就到此为止了。其实大家也不用吐槽说罚款毛毛雨。这事情的象征意义远超过实际罚款。





对行业而言，这是剧震——这几宗收购案都没有按照经营者集中的相关规定进行反垄断申报。为什么当时没有申报，从法律技术的角度讲，因为VIE架构企业要不要申报，以前一直处于争议中。而VIE架构主要就是出现在互联网行业。此处罚一出，意味着这个口子被彻底堵上。





对社会的而言，这150万的影响深远。当然我可以扯很多资本、盲目扩张、压榨剩余价值之类的东西。但本质上我们说简单一点，这150万的罚款，既是意味着——高层对于防止资本无序扩张的决心不只是喊喊口号。





更简单的说，这就是中国姓资还是姓社的问题。





其实今年以来，能够看到社会对于资本的态度呈现急转直下的大掉头。马老板从爸爸、人民富豪变成了马福报，变成了一种社交平台口中的“资本家”，可以说是整个互联网对于中国新兴资本的态度缩影。为什么会有这么大的转折？





其实很简答，一直以来享受政策红利的互联网平台们在较为宽松的环境下成长为了巨头，自然就承载着大众对其创造更高社会价值的期望。然而时至今日大家逐渐发现，他们已经不在解决社会内卷的问题，反而正在加重内卷。996、二选一、大数据杀熟、外卖平台压榨骑手……无一不是如此。一来二去，大家的耐心已经消磨殆尽。





蚂蚁集团的上市风波，是引爆了整个社会以及管理层态度转变的导火索，而近期的社区团购事件则成为了针对资本的第一次划线。





风向已经转变，这不会是结束，





回到市场上来，A50 快速拉升+周末消息面平稳+外盘横盘+亚太市场普涨的大环境之下，主要指数军展开反弹拉升。





但我认为大家还是注意一点——成交量没有放大，事实上不论是沪指还是创业板指数的成交都出现了明显萎缩。而是技术上看，沪指在上周五做出了对于3330和支撑的回踩，而创业板今天则是继续围绕2710附近的支撑位做震荡。从技术上而言，都是关键点位的影响下走出的波动。我认为这种走势只能姑且认为是技术性的反弹。





市场上看，分化还是比较严重，尤其从领跑板块上看，个股有强势异动品种，但板块上的强势股非常分散。前十五大领跑板块里面居然出了食品饮料找不到第二个拥有两只以上涨停股的，说明资金还是严重的抱团取暖，这种模式下的板块题材其实缺少说服力。





而对于食品饮料的偏爱，可见整体市场情绪，仍然是被框定在之前的年末基调之中。资金继续抱团白酒，老白干酒、青海春天涨停，带动大消费股普涨。海天、恒顺等调味品继续上行





总的来说，我们认为还是横盘中的小插曲，没有真正实现逆转。





至于操作策略上，我们还是认为大家应该坚守主线，当前市场一定要避免盲目追高，尤其高频操作的难度很大。年底前更适合大家进行择优选股之后的持股不动。整体市场的大方向没有太大问题，个股的轮动不改趋势机会。所以眼力和定力对于现阶段操作格外重要。