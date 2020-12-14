早盘市场分化明显。





国药股份周五晚公告称不涉及疫苗研发和生产业务，今天一字跌停；拖累疫苗及冷链物流概念，长虹美菱跌停。





仁东控股等继续一字跌停，流动性问题依然严重，两市共10多股跌停。指数开盘也一度小幅走低。





政治局会议强调反垄断，社区团购概念开盘暴跌，倒是超市股反弹，家家悦涨停。





周末消息面非常平稳，在隔夜美股横盘以及亚太市场普涨的情况下，今早市场也迎来了久违的反弹。A50指数涨超1%的势头成为了内资的定心丸。市场也在金融股的带动下快速上行。





板块及个股上面看，银行、保险带头上涨，招商银行涨逾4%，上证50带头上涨，带动沪指小幅走高。朗姿股份强势6连板，带动医疗美容概念全线暴涨，东宝生物暴涨20%。





总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%，刺激光伏和风电板块涨停潮，嘉寓股份、新强联涨20%。





除了这些品种之外，从持续性上看，资金对于白马的偏爱仍然显著，可见整体市场情绪，仍然是被框定在之前的年末基调之中。资金继续抱团白酒，老白干酒、青海春天涨停，带动大消费股普涨。海天、恒顺等调味品继续上行





东风集团即将在创业板IPO，盘中东风汽车直线拉板，带动汽车板块及新能源汽车板块，小康股份再度涨停。





整体来看，指数早盘小涨，整体上还是区间震荡的格局。但即便如此，我们认为市场没有真正摆脱弱势，更像是回踩关键支撑（3330）之后的技术性上涨，毕竟从指数层面看，我们并未发现放量信号。





与主板相比，创业板今天的走势更关键，要密切留意2710的得失，这是创业板平台的多空分水岭，一旦跌破那么大概率要向2600附近寻找支撑。





至于操作策略上，我们还是认为大家应该坚守主线，当前市场一定要避免盲目追高，尤其高频操作的难度很大。年底前更适合大家进行择优选股之后的持股不动。整体市场的大方向没有太大问题，个股的轮动不改趋势机会。所以眼力和定力对于现阶段操作格外重要。