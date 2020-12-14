加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：132,588,617
  • 关注人气：204,519
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

当前择股，需要眼力和定力

(2020-12-14 12:08:10)
转载
早盘市场分化明显。

国药股份周五晚公告称不涉及疫苗研发和生产业务，今天一字跌停；拖累疫苗及冷链物流概念，长虹美菱跌停。

仁东控股等继续一字跌停，流动性问题依然严重，两市共10多股跌停。指数开盘也一度小幅走低。

政治局会议强调反垄断，社区团购概念开盘暴跌，倒是超市股反弹，家家悦涨停。

周末消息面非常平稳，在隔夜美股横盘以及亚太市场普涨的情况下，今早市场也迎来了久违的反弹。A50指数涨超1%的势头成为了内资的定心丸。市场也在金融股的带动下快速上行。

板块及个股上面看，银行、保险带头上涨，招商银行涨逾4%，上证50带头上涨，带动沪指小幅走高。朗姿股份强势6连板，带动医疗美容概念全线暴涨，东宝生物暴涨20%。

总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%，刺激光伏和风电板块涨停潮，嘉寓股份、新强联涨20%。

除了这些品种之外，从持续性上看，资金对于白马的偏爱仍然显著，可见整体市场情绪，仍然是被框定在之前的年末基调之中。资金继续抱团白酒，老白干酒、青海春天涨停，带动大消费股普涨。海天、恒顺等调味品继续上行

东风集团即将在创业板IPO，盘中东风汽车直线拉板，带动汽车板块及新能源汽车板块，小康股份再度涨停。

整体来看，指数早盘小涨，整体上还是区间震荡的格局。但即便如此，我们认为市场没有真正摆脱弱势，更像是回踩关键支撑（3330）之后的技术性上涨，毕竟从指数层面看，我们并未发现放量信号。

与主板相比，创业板今天的走势更关键，要密切留意2710的得失，这是创业板平台的多空分水岭，一旦跌破那么大概率要向2600附近寻找支撑。

至于操作策略上，我们还是认为大家应该坚守主线，当前市场一定要避免盲目追高，尤其高频操作的难度很大。年底前更适合大家进行择优选股之后的持股不动。整体市场的大方向没有太大问题，个股的轮动不改趋势机会。所以眼力和定力对于现阶段操作格外重要。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有