昨天博客的题目是《这个反弹，我给零分》，现在看是我错了，应该给负分。





但是仔细想想，冲动了冲动了。明明这才是原汁原味的A股。





市场走得是一塌糊涂。如果前两周还能说是赚钱不赚指数或者赚指数不赚钱，大家骂一骂自己选股不行开启强行自我安慰模式。那周五这场收官战就是指数和个股上面的双重溃败。





两市四千多家公司，只有不到800家上涨，并且跌超10%的品种数量在近期第一次超过了涨超10%的个股数量。极端品种的人气开始翻转了。





昨天其实咱们在收评里面讲的很明白，无量的反弹就是耍流氓，若如此，那么必然要向下一个支撑——3330点摸一摸。今天看两次向下下探的低点，恰恰就在3330点附近。





支撑仍然有效，但我想说的是，大家看到支撑有效的同时，要注意到量能并没有放大。市场在周五尾盘的拉升仍然是技术性的超跌反弹，并不值得参与。





其实人气股也没什么变化，农业龙头百洋股份，周期龙头广东明珠，下午拉升的朗姿股份与长虹美菱看指数起来了在抢高标争夺，相对来说下午拉板的江淮汽车还是很有辨识度的，毕竟是第一个异动的逆势英雄，昨天也是汽车板块的逆势英雄。长虹美菱这种纯抢高位的卡位反而越来越恶心。





但说到底，你觉得个股有辨识度，就意味着这就是纯粹的活跃资金抱团。只不过市场越弱，抱团越凸显。可操作性就越差。





下午郑煤和陕西黑猫拉升，后者拉板。反正走的是挺艰难的。而背景上，煤炭期货大幅度跳水。动力煤和焦煤的跳水幅度都在4%以上，下周顺周期的走势又要存疑。





现在市场其实就是在所谓年末净值大战的路子上越走越窄。





顺周期、金融炒的根本不是看好，而是低估，所以这些品种一旦进入高位，相比于同样高位的科技股根本没有竞争力，于是就抛售，这就是为什么市场近期的异动股要么涨要么死完全没有中间形态。





但现在是低估品种涨了一轮之后，没有低估领域了——昨天钢铁股的上涨实际上就是这种模式的尾声。那么接下来怎么做呢？





只能等资金来破局，至于我们的操作，大家还是多看少动为主。