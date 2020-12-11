昨天博客的题目是《这个反弹，我给零分》，现在看是我错了，应该给负分。





目前下跌已升至3400家，跌停是18家，市场毫无人气可言。





早盘市场热点非常涣散，没什么看点。比较值得一提的是今天港股上市了一家公司，这几年做的风生水起的——泡泡玛特。





泡泡玛特曾经在新三板上市3年，但那个时候公司一直亏损，最后摘牌退市的时候市值只有20亿人民币。今天在港股上市，市值上千亿了。就两年时间，涨了接近50倍。公司翻身战就是开发了盲盒产品，所谓盲盒，就是在盒子里装一个随机玩具，用户开箱之前并不知道里面是什么，有可能会开到稀有款式。





盲盒是直接从玩具手办的圈子杀出一条理财之路。之前最火的时候，盲盒的二手交易已经形成了完整的二级市场和定价体系。二级市场流通和赌的属性让大量资本涌入。





至于什么精准指向了少女为目标群体什么的其实都是锦上添花。最重要的就是盲盒在赌和流通的作用下，拥有了金融属性。而类似拥有金融属性的产品可以对比房地产和茅台。





很多家长不太理解家里孩子玩盲盒，甚至有玩出大几万的。其实这就是代沟的力量，我们真的不用五十步笑百步。回首看看，A股不也是个盲盒么？你永远不知道，自己买进去的股票，究竟是什么个玩意。





是做疫苗的啤酒大佬，还是谋杀扇贝的海产公司。





是牛出熊味儿的大盘，还是忽悠洋韭菜的内资。



