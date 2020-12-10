不黑的周四，涨出了下跌的味道。沪指涨0.02%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.77%。三大指数都是收红，但是市场整体人气却非常疲累。





从指数上看，创业板算是勉强收复2710的压力，并且反弹有气无力，成交不增反降，整体只能算是中规中矩的技术性反抽。而沪指，昨天我们说要关注3390能否收复，现在好了，人家连反弹的意愿都没有。这个态势，说大跌不会，但起码要横盘震一震找找支撑再说。





个股方面，大批个股崩盘，跌幅10%以上竟然有25只，涨停的包括新股总共才37只！这也是这一两个月的常态，指数还在3400，很多人市值跌回3000了。





这么一来，昨天晚间高层释放的利好，市场反应的过于真实了。昨天大跌之后，总理开会说，提升保险资金长期投资能力，对权益类投资最高占总资产的45%！如果简单的计算，一个资产万亿的险企，就有4500亿资金可以入市。今年5月份的数据，国内保险公司的总资产接近22万亿。换句话说应该有10万亿能够流入股市。





听上去很美。





但是实际上呢。提高上限对于短期市场一点用都没有，因为人家根本不屑于买。目前险资投资A股占总资产10%都很少，更别说45%了。目前险资入市规模只有2万多亿，占大A总市值3.44%。3.44%什么概念？连外资已经逼近5%了。





这几天，国内头部分析师集体唱多，有一些更是讲明年将进入加速期，然后呢，话音未落，内资跑了五百多亿，反而是外资这几天一直在买买买。今天看，北向资金又净买入14.8亿。这是真的用钱在给A股撑腰。





国内很多内资机构的操作很迷，总觉得国家层面的政策是为了割他们韭菜——提高险资权益类上限的本质，一方面当然是希望引入活水不假，但另一方面其实是在无风险收益大幅度收窄的背景下，给险资投资拓宽渠道。同时本质上是不希望内资错过这个市场洼地，这个和过去两年不断给养老金放宽比例的道理是一样的。但是现在看，某些资金明显是不领情的。





原本双赢的局面，最后是双输。这魔幻的世界。





个股和板块方面，酒类股乐惠国际，广东明珠涨停，洋河股份、 山西汾酒、 ST舍得盘中大涨，均创新高。





疫苗冷链概念股长虹美菱、 凯美特气、 环球印务涨停。





医疗美容股朗姿股份四连板， 金陵药业涨停。





光伏概念股金辰股份、 珈伟新能、 中来股份涨停， 捷佳伟创、 锦浪科技、 阳光电源跟涨。





钢铁股西宁特钢和安阳钢铁涨停。





种业股农发种业涨停， 神农科技、 丰乐种业、 登海种业跟涨。





券商股华鑫股份摸板。





最活跃的资金还是在继续表现强势，但整体市场仍然是弱势节奏。