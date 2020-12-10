昨天大跌之后，利好又来了。总理开会说，提升保险资金长期投资能力，对权益类投资最高占总资产的45%！如果简单的计算，一个资产万亿的险企，就有4500亿资金可以入市。今年5月份的数据，国内保险公司的总资产接近22万亿。换句话说应该有10万亿能够流入股市。





饼画的够大。





但是实际上呢。提高上限对于短期市场一点用都没有，因为人家根本不屑于买。目前险资投资A股占总资产10%都很少，更别说45%了。目前险资入市规模只有2万多亿，占大A总市值3.44%。3.44%什么概念？连外资已经逼近5%了。





这几天，国内头部分析师集体唱多，有一些更是讲明年将进入加速期，然后呢，话音未落，内资跑了五百多亿，反而是外资这几天一直在买买买。





提高险资权益类上限的本质，一方面当然是希望引入活水不假，但另一方面其实是在无风险收益大幅度收窄的背景下，给险资投资拓宽渠道。同时本质上是不希望内资错过这个市场洼地，这个和过去两年不断给养老金放宽比例的道理是一样的。但是现在看，某些资金明显是不领情的。





原本双赢的局面，搞得像骗钱一样，最后是双输。魔幻的世界。





早盘看盘面，确实是反弹，但是力度很弱，量能跟不上，板块上居然选择的是钢铁股领跑。虽然说周期炒作也有道理，但是炒钢铁股意味着什么，老股民心里都有数——这是市场最弱的代名词。





相比于主板没有回踩到位就展开的反弹，创业板对于2710点的收复显得更坚决一些。但仍然是无量的状态





午后密切留意成交量变化，只有量能能够明确反弹的强度，没有成交的反弹，不做也罢。