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A股是一道光，绿到你发慌

(2020-12-09 17:01:19)
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今天亚洲股市的表现，国外一片飘红，唯独A股三大指数全绿。这还是在昨晚上一片券商首席高调唱多之后的应声而绿。

不仅仅是绿，而且是放量绿，不仅仅是放量绿，还绿穿了3390支撑位。投资是一道光，绿到你发慌。。。

这尴尬的不知道应该怎么理解，究竟昨晚一众首席是战术性唱多？还是真的就是我们小散们看不懂的慢牛？啊，慢牛的世界，就是这么的魔幻。

中国股市与中国足球一样，任何场合任何角度拿出来都是笑话。中国队没办法冲出亚洲，就好像中国A股没办法冲出3500点。但我们在这两项运动上至少还有一个优点——发挥稳定。

目前欧洲股市开盘情况：英国指数6579.91,涨幅0.32%德国指数13337.81,涨幅0.43%法国指数5588.50,涨幅0.50%。这还是在全球抗疫中国风景独好的大背景下。中国经济领涨全球，A股最近领跌全球，简直是匪夷所思。放眼全球只有菲律宾股市和我们一起跌，是的，那个经济增长主要依赖香蕉和菲佣的菲律宾。

怎么说呢？真同情海外的投资者，我们有面吃，你们没有！！

想想很是奇怪，我们制度自信，道路自信，文化自信，就特么股市一点自信都没有？我们的内资机构首席们疯狂唱多，然后今天外资扫货39亿，但两市主力净卖出达540亿。。。。

抱歉抱歉，原来首席们唱多是为了忽悠洋韭菜。是我道行浅了。

噢，这魔幻的世界。

今天在板块上，活跃的版块非常多，非常乱，没有重点。其中煤炭板块因为重庆的矿业整顿而大涨，有色、银行、白酒、无线耳机、军工、疫苗、新能源、半导体等题材都出现轮动。虽然出现跷跷板，但是几乎所有的板块都轮动了一遍。

然后，资金也没有找到合适的发力点。就跳水了。

对于市场来说，3390明天能否收复很关键，但以目前的技术形态我认为很难。接下来就要看3330的支撑了。人气上很弱，但是没有大家想象的弱。过去市场冰点的时候看涨停板最清楚，今天还有30多家涨停，至少证明——最活跃的游资还活着。

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