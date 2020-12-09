







北向资金一如既往买买买，但股指全体弱势震荡，整个早盘，沪指波动18个点，感觉上是和工商银行学来的画长城技巧。





压制行情的因素，还是时间窗口，临近年底，部分机构在减仓兑现今年以来的丰厚收益，这是股指承压的直接原因。同时另一部分机构也不再热衷冒进，都担心晚节不保，所以市场就陷入横盘震荡。





低空间轮动，这应当是对当前市场，最为准确的定性。昨天封板很坚决的金安国纪，今天又被核按钮断送前程，4连板隐隐之间，成了个股高度的天花板。而刚出大宝剑就送ICU，几乎已经成为年末市场的操作风格，这一点尤其需要注意，也因此，不建议盲目追高位强势股。





这一点从强势股的高度分化中能够看得很直接——江苏索普第二次反包长阴线，连板股天富能源、大湖股份、朗姿股份干净利落快速晋级3板，被淘汰的澳洋顺昌直接闪崩跌停，连板投机的多空双方，展开了血腥的白刃战。要么成为刀俎，要么成为鱼肉，没有第三个选择。





资源、无线耳机、军工、银行……涨幅榜看得人眼花缭乱，活跃资金虽仍在折腾，但做多明显缺少凝聚力，各自为战现象很严重。





以消费电子而言，苹果推出头戴式耳机AirPods Max，价格549美元，今天开启订购，将于12月15日开始发货。独家代工的歌尔股份没有进入消费电子第一梯队，而消费电子第一梯队和第二梯队，涨幅缺少过度。可见基本上就是最激进的资金在做异动股，而市场缺少资金跟风。



