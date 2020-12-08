A股整体市场氛围基本上延续了周一的态势，缺少激情，看技术上，做多势能进一步衰竭，MACD预示着短线调整还会延续，大概率要回踩3390支撑之后再说。





板块方面，又是“酒驾”的一天。短期的市场情绪还是我们之前讲的问题——一个极端走向另一个极端。要么疯张，一旦跌同样是不给机会。整体而言，年底的基金调仓限制了市场风格。





唯一看上去走得比较舒缓的，又是被很多朋友深恶痛绝的白酒。这就很尴尬。





白酒这一波炒作，还是比较有底气，茅台这边我们了解到，四季度在加码直销渠道，有望增厚业绩，量价齐升的逻辑进一步被验证。五粮液也在近日召开经销商任务签订会，目前我们了解到的渠道反馈，很有可能会进行团购出厂价的上调。





其实很多朋友看不懂茅台的上涨，以及单手吓人的价格。但我觉得即便不了解原因，我们大可以从现象出发——就茅台现在一手18.5万的价格，显然不是散户买的动的。而机构这个位置追茅台，并且说实话，像茅台这种买卖单都是一手两手挂单的盘口，大资金真的想出货并不简单。





所以说明了什么呢？这就是机构们给的集体背书。我们作为一个投资者，可以不喜欢茅台，可以讨厌A股的白酒为王。但是市场本身认可消费，尤其认可茅台的价值，这就是问题所在——你骂的再凶，茅台所代表的大消费白马仍然是市场价值投资的首选。甚至这种选择，在弱势情况下变得更加具有吸引力。这就是为什么指数反复震荡而茅台走高。





很多人错误的理解了白酒股和指数的关联性。喊着茅台不死A股不起。这内在的逻辑，似乎是因为茅台的上涨导致了市场的低迷。其实是错误的。





恰恰是因为市场保持了低迷的状态，倒逼着更多的资金来选择茅台为代表的白马。所以假如后续市场继续以“慢牛”作为主要基调。而注册制的预期已经是板上钉钉，那么类似茅台的核心资产是否理应享受更高的溢价？而本质上，龙头享受高溢价本身，其实恰恰是对于A股改革成果的认可。





抛开茅台不谈，今天还有一个很有看点的消息。银保监会主席郭树清在新加坡金融科技节上发表了题为“金融科技发展、挑战与监管”的主题演讲。





在演讲中，郭树清提到了一个词——关注新型“大而不能倒”风险。这个“大而不能倒”的形容，做金融的朋友应该都很熟悉，这是奥巴马在当年次贷危机中对于雷曼兄弟的评价。这是一个很重的形容。





而这一次，郭老板的“大而不能倒”指向了谁呢——“少数科技公司在小额支付市场占据主导地位，涉及广大公众利益，具备重要金融基础设施的特征。一些大型科技公司涉足各类金融和科技领域，跨界混业经营。必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性，及时精准拆弹，消除新的系统性风险隐患。”





这一句话指向了谁，我觉得是没有异议的。





个把月前鶴总有个讲话，说我们经过几年的精准拆弹，最危险的几个雷已经排除，其他的风险也正在采取长效措施。





拆弹其实也讲究由简入繁由易到难，不一定是先拆最危险的，因为手艺不熟的时候贸然搞，容易人为引爆。现在看，监管部门不仅仅是有时间了，也有能力了。





郭老板的这个讲话之后，某只小动物的日子怕是会不好过了。





今天港股上市的京东健康，一度暴涨70%，市值超过3500亿港元。力压阿里健康一头，刘强东身价也超过1550亿！自从明尼苏达桃花劫之后，东哥就鲜有露面，但身价涨了上千亿，财技也越来越娴熟了，各种分拆上市风生水起。





一边是风生水起，一边是风声鹤唳，还有一个小目标已经风雨飘摇。世界变化的太快，快的让人突然想起2017年刘强东在第四届世界互联网大会的讲话。





也许那才是真相。