市场继续弱震荡，并且是震荡下行，我觉得没什么好说的，基本上就是昨天市场风格的延续。





市场虽然低迷，但是白酒继续活跃，白酒现在就是A股的信仰。茅台刷新了1850元的新高，这很能说明问题，毕竟买一手18万元，茅台酒如果说咬咬牙还能消费得起，茅台股那真的是已经上青天了。





我们换个说法，就是从茅台的上涨和新高以及单手价格的吓人，可以看出究竟是什么资金在买。机构这个位置还在追茅台，并且说实话，像茅台这种买卖单都是一手两手挂单的盘口，大资金真的想出货并不简单。





所以说明了什么呢？这就是机构们给的集体背书。我们作为一个投资者，可以不喜欢茅台，可以讨厌A股的白酒为王。但是市场本身认可消费，尤其认可茅台的价值，这就是问题所在。你骂的再凶，茅台所代表的大消费白马仍然是市场价值投资的首选。甚至这种选择，在弱势情况下变得更加具有吸引力。这就是为什么指数反复震荡而茅台走高。





很多人错误的理解了白酒股和指数的关联性。喊着茅台不死A股不起。这内在的逻辑，似乎是因为茅台的上涨导致了市场的低迷。其实是错误的。





恰恰是因为市场保持了低迷的状态，倒逼着更多的资金来选择茅台为代表的白马，所以市场真正需要对抗的不是对于白酒剧透的青睐，而是一个亘古不变的议题——如何真正激发市场的人气。





总的来说吧，除了白酒之外，新能源汽车板块再度走强，锂电池分支表现最强，军工、社区团购等板块盘中拉升，银行、证券等大金融板块继续调整，个股上，高标分化非常严重，丹化科技一字跌停，华资实业、青岛银行等个股大幅补跌，短线情绪较差，整体看，市场持续缩量震荡，板块快速轮动，短线缺乏持续性。





最近越来越多的地天板也显示出，场内资金极其不稳定