沪指延续上周弱调整的状态，很多朋友看着下跌幅度不小，其实没有击穿关键支撑（3390）的前提现，都是毛毛雨。反正3460附近的压力已经连续六个交易日突破未果，且成交量每况愈下已经是不证自明的事实。那么回调几乎是必然结局。





整体市场的成交量，再继续萎靡，高位的筹码分化以及年末的市场情绪，导致大家都更倾向于寻找低位品种雪中送炭，而不愿意锦上添花。所以连续两周多，市场基本上就是反复的高低切换高低切换。低位低估品种的无脑买入，加上拉高之后的暴力出货，基本上就是11月底至今的A股主要风格。





从一些妖股的走势上，能够看出目前市场的人气状态——全是做反包的，方正电机，丹化科技都缩量反包成功，中水渔业跌停到拉板有大妖的味道了。但是反包再好看，也只能说明一点——就是资金又回去炒冷饭了。整体市场没有打破存量格局，这一点从郑州煤电的反包失败后的跳水就能看出端倪





唯一逆着两市继续走高的大明星，就是茅台，两市第一高价股贵州茅台盘中一举突破，再创历史新高，市值2.3万亿元。今天有机构发研报，指出，从资产配置的角度来看，买茅台=买黄金。





我其实听高兴看到茅台上涨，很多朋友看到茅台新高很不爽，我觉得没必要，一家公司的价值如何体现？最纯粹的不就应该是看盈利、现金流、成长性吗。茅台95%的高毛利，强大的现金流，以及十年两位数增长，这些放在A股任何一个行业都是超级能打的存在。





更不用说，茅台酒一般等价物的属性，直接导致茅台的库存那就不是库存，那就是随时能用的钱。很多朋友错误的把“一件事情是否该如此”和“如何评价已经如此的一件事情”搞混了。





茅台作为一款酒是否应该享有如此高的地位？这个众说纷纭。但既然已经享有了这样的地位，那么对应的茅台的价值就不应该被质疑。因为假如质疑茅台是否是价值投资，那么A股就不应该存在价值投资了。炒科技的本质也是发现未来价值，但假如A股的价值体系崩塌，那么也就谈不上所谓的未来价值。





至于开始的问题，茅台作为一款酒是否应该享有如此高的地位？我认为是应该的，不用管什么库存、什么基酒、什么消费能力。我只谈一点——为什么一个外国的皮包值几十万没有人质疑？为什么一颗已经能够被人工合成并且没有任何工业价值且探明的储量极为丰富的钻石值几十万没有人质疑？为什么一瓶国产的白酒价值小几千就要被质疑？





这里面是消费主义的价值观输出？还是文化自信的不足？





包括某些自己踏空了就要给茅台戴上“腐败”帽子的官媒。凭什么我们中国的酒，就不能卖出价格？制度自信和文化自信呢？





所以，茅台的新高，疯狂的打脸，我看的很开心。



