早盘两市高开低走，港股跳水拖累A股，汽车、银行、保险、航空航运等蓝筹板块领跌，社区团购、白酒、半导体等逆市上涨，贵州茅台创历史新高；截至午间收盘，沪指跌0.66%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.15%。北向资金早盘净卖出33.2亿。





上周A股市场和周末的外盘走势其实都蛮好的，美股三大指数集体收涨，齐创历史新高，道指收涨0.83%，纳指涨0.70%，标普500指数涨0.88%。芯片股集体上涨，高通涨超5%，创纪录新高。上周五纽约1月原油期货收涨1.36%，报46.26美元/桶





但是早盘市场人气其实非常差劲。





开盘全是做反包的，方正电机，丹化科技都缩量反包成功，早盘核按钮的郑州煤电抢太厉害不过也完成了大涨，中水渔业跌停到拉板有大妖的味道了。但是反包再好看，也只能说明一点——就是资金又回去炒冷饭了。





与之对应的，上周强势的蓝筹品种普遍走出回调。当然，你说慢牛的路上多一点震荡是合理的。但是从技术上看，毫无疑问市场就是收到了3460附近压力的压力开始选择调整。即便今天午后还能够再收回去，指数连续六天震荡于压力附近且无法突破，且成交量每况愈下已经是不证自明的事实。那么接下来大概率还是要回踩的。





个股和题材方面，早盘走强的品种：





社区团购：中水渔业、大湖股份、开创国际、獐子岛、百洋股份、好当家涨停，国联水产涨超10%以上。





半导体：金安国纪、协和电子、斯达半导涨停，长川科技涨超10%以上。





白酒：大湖股份涨停。





新能源汽车：方正电机、郑煤机涨停。



