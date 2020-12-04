周五两市探底回升，早盘银行、券商、煤炭等带头杀跌，沪指一度跌0.73%；盘中资源股带头拉升，午后金融股反弹，白酒等大消费暴涨，沪指翻红；截至收盘，上证指数涨0.07%，创业板指涨0.68%，深证成指涨0.4%。两市全天成交7488亿，北向资金净买入37.38亿。





感觉市场为了IPO已经拼了。





个股方面，今天跌停板被妖股霸占了，银行龙头厦门银行跌停；煤炭龙头郑州煤炭和二连板的安源煤业跌停；新能源车批量跌停，肖钢股份、北汽蓝姑、今飞凯达、亚星客车封死跌停，五连板的天汽模差点吃到第二个跌停板。还有彩虹也不红了，几乎是开盘无抵抗的直接封死跌停板。





行情感觉上就是冰火二重天，高位股一片愁云惨淡，但低位的继续涨停稳稳的。 华创阳安以为封不住的，还是有资金顶住活口板，一批低位的医药健康品种走出涨停，姥姥不疼舅舅不爱的红酒莫高股份也封板了，当然酿酒板块今天一家贡献了四个涨停，算是最强势的领域。





食品饮料里面的日辰、有友、中炬高新也都是稳稳地涨停。





这与当初智慧农业，金浦钛业跌停当时的氛围一样，高低切依然继续无忧，不管过去，只论现在。市场走成这样，挺有意思，但是你不能单纯的把这个叫IPO红。因为最容易拉红指数的金融权重，今天跌的稀碎。





所以应该如何来评价周五的市场走势呢。我们认为虽然个股上蹿下跳，但客观讲，整体市场的状态其实并没有偏离之前咱们的分析，仍然是两个因素共同作用下的结果。





首先，还是年底资金加速移仓，目前对于净值的要求，是不求赚但求稳，所以资金永远是快速涌向洼地，但一旦高了必然就是卖出操作。





其次，市场目前的整体成交又一直缩量，缺少增量资金接盘，所以一旦高位股出货，就是跑得快，于是大家都跑得快，那就是暴跌。





所以大家看到目前的状态就是个股要么不跌，一跌就是大跌





这种局面下，我们说最好的策略，大家还是多一点耐心，不要急着追高，市场方向目前是没有问题的，所以还是把握趋势机会



