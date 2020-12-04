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个股暴跌源于两个因素

(2020-12-04 12:35:29)
转载
早盘两市低开后杀跌，近期强势妖股开盘批量跌停，华资实业、小康股份、郑州煤电直接开跌停，亚星客车、丹邦科技、安源煤业、蓝黛科技等开盘后迅速跌停！

整体来看，最近强势的银行、券商、保险、汽车、煤炭带头杀跌，拖累沪指一度跌0.73%。

大消费今天崛起，啤酒股、白酒股暴涨，重庆啤酒等涨停，洋河股份涨8%；食品股齐涨，中炬高新涨停。

题材方面，通化金马一字涨停，带动工业大麻概念涨停潮。盘中资源股再度拉升，铁矿石概念龙头河钢股份涨停，近期强势翻倍，铅锌矿的宏达股份涨停，有机硅等周期股齐拉升。

临近收盘，航运股直线拉升，带动指数小幅反弹。早盘两市共成交4446亿，缩量明显。截至午间收盘，上证指数跌0.35%，创业板指涨0.33%，深证成指跌0.01%。

整体市场的状态其实并没有偏离之前咱们的分析，仍然是两个因素共同作用下的结果。

首先，还是年底资金加速移仓，目前对于净值的要求，是不求赚但求稳，所以资金永远是快速涌向洼地，但一旦高了必然就是卖出操作。

其次，市场目前的整体成交又一直缩量，缺少增量资金接盘，所以一旦高位股出货，就是跑得快，于是大家都跑得快，那就是暴跌。

所以大家看到目前的状态就是个股要么不跌，一跌就是大跌

这种局面下，我们说最好的策略，大家还是多一点耐心，不要急着追高，市场方向目前是没有问题的，所以还是把握趋势机会

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