消息面，拜登终于就过去两年不太正常的中美贸易发声了。近日，他在接受《纽约时报》采访时表示，他会暂时维持与中国的第一阶段贸易协议，不会立即采取任何行动，包括取消关税。他还说，首先他将对第一阶段协议进行全面审查，并征询亚洲与欧洲传统盟国的看法，以便制定一致的战略，而不是过早做出个人判断。





很多人没搞懂这些弯弯绕是什么意思。其实简单来说就两点。





第一，拜登要把特朗普的对华政策当做其政治遗产和自己的筹码来开启新一轮的对华谈判。而不是像当初说的那样全面废除。





第二，相比于特朗普美国优先，得罪了所有的盟友，拜登的对华遏制则是要联合所有的盟友一起对华遏制。着非常像当初奥黑的TPP战略





说实话不太出乎意外，最简单的逻辑，就是拜登作为一个美国领导人，不可能上来就废除掉一个全面遏制竞争对手的谈判成果，要是真的跟他竞选时说的一样，那才太魔幻了。对于现在的睡王来说，等于川普已经把最难看的脏活给干完了，甚至这里面有很多是过去民主党想干却干不了的。所以乐得摘桃子。





更深一点，其实就是我们在此前长文里面讲过的——老美的右派是公开反华，左派是背后使坏心眼。用教员的话讲，是“名左实右”。再看看当年奥黑干的那点子狗屎勾当。其实真的不意外。所以归根结底，还是必须要“以斗争求团结”，必须要“抛弃幻想，准备战斗”。中国作为一个崛起的大国，既没有退路，也没有第二条出路。





好消息是拜登这一系列表态，市场反应的非常平静，说明对于中国的内资而言，也早已不在抱有不切实际的幻想了。很好。





市场方面，情绪极端亢奋后，市场展开分化，局部惨烈的晋级淘汰赛，连板票继续前行者不到半数，总龙头缩量一字稳如狗，剩下强势的就是主线板块的补涨，比如化工板块的丹化科技，汽车板块的蓝黛科技、方正电机、亚星客车。分支龙头中水渔业超级大长腿，午后资金回流社区零售，宏辉果蔬、大湖股份反包涨停。大金融方面，国盛金控坚持到最后一刻炸板，补涨的华资实业、青岛银行坚挺。





板块层面上看，沪铝期货大跌是导火索，神火股份、云铝股份跌停，有色、煤炭、稀土等资源股齐跌。都是最近大涨过的票。与之对比，近期连续调整的题材开始反弹，更具有代表性的是医药，大量医药类品种已经连跌了大半年，今天开始上涨，至于原因，我认为只有两点。





第一，就是年末净值大战要选择相对安全的低位品种，这个和之前选择顺周期品种和上周炒作金融的思路完全如出一辙，所以现在机构的思路基本上就是不求最好，但求最低。





第二，今天成交只有8263亿，比昨天少了547亿。成交量还在萎缩，于是整体市场的风格就逃不出左手倒右手的局面。天天折腾来、折腾去，只有这么多钱，所以必须轮动。





总的来说，还是好看不好做，不过新高已经确认，大方向定下来，接下来就是时间问题，所以我们还是维持观点吧——等待跨年度行情的启动。