消息面，拜登终于就过去两年不太正常的中美贸易发声了。近日，他在接受《纽约时报》采访时表示，他会暂时维持与中国的第一阶段贸易协议，不会立即采取任何行动，包括取消关税。他还说，首先他将对第一阶段协议进行全面审查，并征询亚洲与欧洲传统盟国的看法，以便制定一致的战略，而不是过早做出个人判断。





很多人没搞懂这些弯弯绕是什么意思。其实简单来说就两点。





第一，拜登要把特朗普的对华政策当做其政治遗产和自己的筹码来开启新一轮的对华谈判。而不是像当初说的那样全面废除。





第二，相比于特朗普的美国优先，得罪了所有的盟友，拜登的对华遏制则是要联合所有的盟友一起对华遏制。





说实话不太出乎意外，最简单的逻辑，就是拜登作为一个美国领导人，不可能上来就废除掉一个全面遏制竞争对手的谈判成果，要是真的跟他竞选时说的一样，那才太魔幻了。





更深一点，其实就是我们在此前长文里面讲过的——老美的右派是公开反华，左派是背后使坏心眼。用教员的话讲，是“名左实右”。再看看当年奥黑干的那点子狗屎勾当。其实真的不意外。所以归根结底，还是必须要“以斗争求团结”，必须要“抛弃幻想，准备战斗”。中国作为一个崛起的大国，既没有退路，也没有第二条出路。





市场方面，情绪极端亢奋后，市场预期中展开分化，连板强势股超过一半掉队，更有天汽模这样极端的闷杀，缩量加速企图二波的小康股份也被锤，长安汽车高位两连阴，汽车、资源有色、白酒跌幅居前。总龙头彩虹股份缩量一字高歌猛进，但表现最好的还是补涨股。比如汽车里面的蓝黛科技、方正电机，可降解塑料的丹化科技。





然后市场又开始做医药，为啥？大家去熟读我们周末的文章就知道——无他，就是年末净值大战要选择相对安全的低位品种，医药不少品种已经调了快半年了，所以。。。大家懂得。