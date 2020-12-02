半导体成为了权重搭台之后，题材的最大赢家。而主导这一波半导体反攻的核心，就是涨价。





继8寸晶圆产能紧缺涨价、半导体元器件上涨、覆铜板等原材料上涨后，由晶圆紧缺引发的“多米诺骨牌”开始逐步蔓延：晶圆涨、材料涨、PCB板涨、封测涨、芯片涨，不止国外IC涨，国产芯片也开始紧缺且暂时无解。





近期我们调研了主流功率半导体厂商，从供给侧来看，由于海外疫情的影响，全球八寸代工产能供给扩张受限，叠加经济复苏背景下MCU/传感器/消费电子新兴应用等领域需求回暖对产能的挤占，功率半导体代工产能持续紧张，国内主流功率芯片代工厂目前均保持产能满载状态，代工订单排产至明年年中，已经对部分代工客户涨价。





比较简单的说，随着全球经济的持续复苏，在新能源/家电/工控/消费电子等领域的需求拉动下，8寸代工厂产能吃紧的现象将愈发严重，涨价具有一定持续性。





复盘2018年功率半导体景气度，8寸片的产能紧缺导致代工厂对功率芯片代工价格有所提升，而下游旺盛的需求提升了功率器件厂商的议价力，涨价在产业链各环节有序传导，相关厂商多次上调MOS产品价格，功率半导体制造及器件厂商毛利率显著提升；根据我们本次调研来看，代工端涨价有持续性，需求回暖的背景下，fabless设计厂商具备将成本端压力传导至客户端的议价能力，整个产业链价格传导机制有序，相关标的盈利能力有望显著提升。





尤其目前国产功率半导体随着迭代，部分产品性能已经可以对标海外大厂，国产替代空间广阔，这一波半导体的反弹可能还有更大的故事可以讲。





回到盘面上来，今日两市震荡，盘中券商带头大涨，蓝筹齐涨，带动沪指最高涨3465.73点，创2018年2月以来新高；截至收盘，上证指数跌0.07%，创业板指跌0.57%，深证成指涨0.22%。两市全天成交8810亿，北上资金净卖出40.25亿。





昨天爆买的北向资金，上午半天净流出40亿，大阳线之后的这种短线腾挪没有太大的分析价值，对于外资，我认为大家还是要关注流向趋势，忽略短期波动。对内，最重要的信号今天的量能——早盘波动最大的时间段市场放量了。证明资金的分歧确实还是很大，比昨天要大。





按照一贯的套路，股指长阳后选择窄幅震荡，不过在金融惯性冲高下，今天总算摸到了7月份高点之上。这对于市场方向而言很重要，证明趋势上涨，而这几个点的新高，用了接近半年，无疑是“慢牛”了。慢的要死。





尽管市场指数层面表现不佳，但其实交投情绪很不错，尤其大涨幅品种数量远高于大跌幅，说明活跃资金虽然有限，但是做多意愿强烈。彩虹股份一字加速，大金融的华资实业、青岛银行全部一字板溢价，昨天套利性质的国盛金控涨停，厦门银行也大幅冲高，情绪继续向亢奋状态推进，强者恒强特征明显。





午后半导体的启动对于人气的盘活非常重要。这个咱们文章开篇大章节讲了，不赘述。





我觉得对于目前的行情来说，最重要不是方向，方向基本上是确定的，我们认为跨年度行情开启是极大概率时间。相比于方向，最重要的反而是心态管理——要放低预期（毕竟是慢牛），同时要保持乐观。这两点对于操作而言非常重要。





指数虽然是窄幅震荡，但实际上我们客观一点讲，11月之后指数已经涨了一个月了。量能也在明显复苏中。活跃板块其实很好看，我们看到的这种震荡中的走高，或许这种态势其实是最符合管理层慢牛需求的。





其实早就和大家讲过，注册制背景，以及现有的监管思路下，想要走前两轮牛市那种鸡犬升天是绝不可能了。A股已经不是早先的老庄思想下的放养模式。





所以，未来涨幅向着核心品种集中是必然趋势。这没什么好说的。我觉得最值得开心的，其实是这一个月的上涨和近半年的市场状态。





虽然咱们作为投资者来说，确实是不如过去鸡犬升天的大牛市好做。但换个角度去想，这种慢牛的结果，远好过此前跌跌不休的市场，甚至一定程度上，可以说目前的节奏是资金已经和监管达成了某种默契。





而默契值千金，这意味着对于资金来说，有了一条切实可行的模式，可以避免小黑屋的频繁出手。对于股民来说，稳定的节奏和模式就意味着会有稳定的投资方法。





尽管这不是我们最期待的暴涨狂牛，但也是一种互相妥协下的最优解。