昨天爆买的北向资金，上午半天净流出40亿，大阳线之后的这种短线腾挪没有太大的分析价值，对于外资，我认为大家还是要关注流向趋势。对内，最重要的信号今天是放量了。但放量伴随了市场在前高附近的宽幅震荡，证明资金的分歧确实还是很大，比昨天要大。





按照一贯的套路，股指长阳后选择窄幅震荡，不过在金融惯性冲高下，今天总算摸到了7月份高点之上。这对于市场方向而言很重要，证明趋势上涨，而这几个点的新高，用了接近半年，无疑是“慢牛”了。慢的要死。





尽管市场指数层面表现不佳，但其实交投情绪很不错，跌停个股只有5只，跌幅超过7%的也只有17家。反而大量品种维持大涨幅。主要集中在连板投机票，彩虹股份一字加速，大金融的华资实业、青岛银行全部一字板溢价，昨天套利性质的国盛金控涨停，厦门银行也大幅冲高，情绪继续向亢奋状态推进，强者恒强特征明显，科技、汽车和大金融三强争霸。





郑州煤电代表的周期股，以及小康股份刺激的汽车板块，今天全面上扬，表现相差无几。





我觉得对于目前的行情来说，最重要的是心态管理，要放低预期（毕竟是慢牛），同时要保持乐观。这两点对于操作而言非常重要。





指数虽然是窄幅震荡，但是只要金融股不破板几家的话，情绪不会有大变化，而且工商银行还在上涨，这种情况下还很难转弱。市场虽然走得很磨人，并且热点轮动很快，但实际上我们客观一点讲，11月之后指数已经涨了一个月了。量能也在明显复苏中。这种态势其实是最符合管理层慢牛需求的。





其实早就和大家讲过，注册制背景，以及现有的监管思路下，想要走前两轮牛市那种鸡犬升天是绝不可能了。A股已经不是早先的老庄思想下的放养模式。





所以，未来涨幅向着核心品种集中是必然趋势。这没什么好说的。我觉得最值得开心的，其实是这一个月的上涨和近半年的市场状态。





虽然咱们作为投资者来说，确实是不如过去鸡犬升天的大牛市好做。但换个角度去想，这种慢牛的结果，远好过此前跌跌不休的市场，甚至一定程度上，可以说目前的节奏是资金已经和监管达成了某种默契。





而默契值千金，这意味着对于资金来说，有了一条切实可行的模式，可以避免小黑屋的频繁出手。对于股民来说，稳定的节奏和模式就意味着会有稳定的投资方法。





尽管这不是我们最期待的暴涨狂牛，但也是一种互相妥协下的最优解。



