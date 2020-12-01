12月A股开门红，两市全线大涨、强势反包，银行、券商股上演涨停潮，带动沪指涨近2%，逼近年内新高；截至收盘，上证指数涨1.77%创年内收盘新高，创业板指涨2.53%，深证成指涨1.9%。两市全天成交8650亿，北上资金净买入162.93亿。





指数实现反包，但成交量出现了明显的萎缩，今天的成交只有8650亿，比昨天少了857亿。





万亿成交仍然是个梦，沪指也止步于前高临门一脚的位置不前，与周一的走势如出一辙。但能够缩量出反包确实是威武。两个原因





一个是11月23日站上3390点支撑之后，加上昨天，两轮日线级别的洗盘非常生猛，导致不坚定的资金已经被洗出去了。尤其昨天这一波午后的跳水。而留下来的基本上都是短期看多，这减少了今天拉升的后顾之忧。





另一方面，是今天资金对于权重的抱团成为了拉升的主要推动力，这里面最典型的就是券商银行等大金融。截至收盘，4只银行股、2只券商股涨停





但量能不足，仍然表现出了和昨天一样的乏力——毕竟盘中最多的时候，是6只银行股、5只券商股涨停。金融股为发力点的拉升很容易让市场面临和昨天一样的局面，即——大幅度拉升的金融股很容易进入极盛而衰的状态，因为在缩量环境下很难持续得到增量资金的支持。





所以说到钱，其实就很尴尬。在内地资金忙于高抛低吸割韭菜时，外资成为了近期几乎唯一在坚定的做多中国A股，北上资金几乎是这几天A股大幅度波动的窗口内最坚定的进场资金了。所以很多人骂A股，我觉得骂的方向不对，毕竟外资作为最有资历的老油子，明确的是在继续看多。





所以证明了市场其实没问题，那么真正的问题在哪？膝盖软的一批，长于高频割韭菜却天天喊着要教育投资者价值投资的内资机构们要不要反思一下？？所以boss讲的文化自信制度自信真的是没错。尤其对于国内的这些资本来说，可能是打心里缺了这种对于A股改革的自信罢。





这么看真的是挺可笑的。





总的来说，方向已经基本上明确，注意三点：





第一，50指数所代表的权重已经飞天，后续能否继续上攻，与3458点前高的突破强度有直接关系。

第二，仍然缩量的反包缺少中期说服力。因此后续最关键的因素仍然是量能。