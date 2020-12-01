



沪指走高涨1%；创业板指涨1.71%，北向资金净流入超50亿元，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%，汽车板块拉升，亚星客车涨停，小康股份此前涨停，宇通客车涨7%，长安汽车、金龙汽车走高，大盘怎么跌回去的今日怎么拉回，





盘中银行、保险、券商、钢铁、煤炭等蓝筹板块齐涨





有时候觉得挺可笑的，在内地资金忙于高抛低吸割韭菜时，外资仍然在坚定的做多中国A股，北上资金几乎是这几天A股大幅度波动的窗口内最坚定的进场资金了。所以很多人骂A股，我觉得骂的方向不对，毕竟外资作为最有资历的老油子，明确的是在继续看多。





所以证明了市场其实没问题，那么真正的问题在哪？膝盖软的一批，长于高频割韭菜却天天喊着要教育投资者价值投资的内资机构们要不要反思一下？？





板块方面，昨天某媒体人吹血液制品，今天双林股份、博晖创新等大涨，带动整个医疗板块普涨，这些都是创业板的权重，带动创业板指明显上涨。





11月第二批国产游戏版号下发，游戏股普涨；易纲表示稳妥推进数字货币研发有序开展试点，数字货币概念早盘普涨，信息发展一度涨16%；可降解塑料延续强势，天风证券昨晚吹的金丹科技一度涨13%，丹化科技涨停。社区团购的中水渔业强势三连板，但其它概念股普遍冲高回落。





新能源汽车再度走高，小康股份、天汽模等多股涨停，优德精密暴涨20%。





盘中青岛银行带头涨停，带动金融股；尾盘郑州煤电再次涨停，8天7板，带动蓝筹暴动，银行带头暴涨，西安银行、紫金银行涨停；券商方面，华创阳安带头涨停，国盛金控也一度涨停。中国平安、招商银行、工商银行等权重齐大涨，券商、保险、钢铁、煤炭等蓝筹全线拉升，带动上证50涨逾2%。





市场一片火热，但是成交量明显缩水，包括尾盘拉升的工行。昨天68亿，今天上午才18亿，量太小了。有稳定军心的意思，但是没有量能跟进，午后会不会又来一波跳水，这就是未可知的事情了。



