十一月的最后一天，A股坑的丝般顺滑。啪的一下就翻绿了，很快啊！





市场这么不讲武德，导致周末一片吹利率拐点的券商脸颊生疼。我们周五和周末就反复在文章里面提示了——金融这种走法，很可能不是什么利率拐点——因为利率拐点或许利好银行，但是绝对利空券商。所以这种一起抽风的背后，很可能是仅仅是机构资金在进行调仓。





至于调仓的原因也非常简单——年底将至，净值排名大战的影响下，A股资金开始集体寻找安全边际更高的领域。





这种选股思路，上上周开始的顺周期品种如是，上周和本周一半天行情的金融也如是。资金所看重的无非两点：





第一，相对低估，长期低位，确实存在补涨需求。

第二，相对低估，长期低位，继续下杀可能性低。





所以净值排名的压力下，首先就是不能有错，有没有功可以暂缓再说，于是大量资金选择低估低位品种。直接导致了周期之后金融的一系列暴力拉升。但是资金又特别现实，特别不讲武德。因为只要拉升，慢慢的，前面讲的两个条件就会不再符合，一旦不满足两大条件，资金才不管你是不是69岁的老人，直接光速卖出。





所以我看今天有人说下跌是源于郭嘉队出货，我觉得言重了言重了，不讲武德是全体内资的一贯尿性，不光郭嘉队这么干。





所以中午在收评中，我们就明确讲了一点：“目前最大的隐患是今天题材股的跟进不够，因为没钱也能理解。但大权重的这种拉升，已经达到日内峰值，接下来没法全面开花，就只能守住或者回撤。”结果是不幸言中。





当然，盘中港股突然跳水也是导火索之一，昨晚环球时报发了一条消息，港股因为新冠疫情达到100多例就停课了，疫情继续恶化港股暴跌，A股跟着抽风。但内地的疫情控制其实很好，市场的这种跳法说实话还是内部原因：





第一，就是前面说的，资金获利了结。

第二，诱发获利了结的另一个因素就是3458点前高。





所以，市场继续坑，再一次教我们什么叫慢牛。所以我觉得大家心态一定要放好，现在最重要就是要把控好节奏，别人恐慌的时候要看多，别人亢奋不能自我的时候，要勇于兑现