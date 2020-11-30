



早盘两市高开高走，银行、券商、中字头、有色、煤炭等权重齐涨，跷跷板效应下创业板下挫，随后，上证50一度涨逾2%，带动沪指逼近年内新高，随后权重小幅回落，半导体为首的科技股拉直线，带动创业板指涨逾1%。





截至午间收盘，上证指数涨1.07%，创业板指涨1.04%，深证成指涨0.7%。两市半天成交5972亿，北上资金净买入80.49亿。





板块方面，金融毫无疑问是超级龙头——





金融股：厦门银行、青岛银行、国盛金控、中泰证券、西水股份涨停。

社区团购：宏辉果蔬、中水渔业涨停，国联水产涨超10%以上。

有色：众源新材、顺博合金、鹏欣资源、锌业股份涨停。

新能源汽车：蓝黛科技、小康股份、克来机电涨停。

煤化工：郑州煤电、辽宁能源、丹化科技涨停。





从点位上来说，市场开始攻击3458点的前高，早盘也是止步于前高咫尺，但以目前的金融股而言，突破只是时间问题。而从板块的选择上来看，我们认为市场还是充分展现了年底基金净值大战的模式。





资金开始加速选择低位低估板块进行布局。因为对于当时的机构而言，银行就是位置足够低，买对了开心，买错了向下空间也不大。所以大家都开始对低估品种进行抢跑。





接下来这种模式会更加明显。但对于投资者而言，我们希望看到的是，不论哪个板块的启动，都能够表现出足够的持续性，借此达成人气的真实恢复。



