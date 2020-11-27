周五尾盘银行为代表的大金融走出一波非常凌厉的拉升，这个拉升的强势程度甚至令人引发不适。





对于银行为什么拉升，不少朋友看到了盘后的信号——央行刚刚披露第三季度货币政策报告显示：贷款利率回升6bp。





央行的动作，以及“不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来”的表态。加上近期，消息面的一系列吹风的举动：包括前财政部长楼继伟的“已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候”的讲话；和楼市以及信托领域的一系列举措，甚至是包商银行选择当前这个时间点的破产清算。





都很可能意味着市场确实开始进入一个货币政策的拐点，至少贷款利率上行拐点趋势是比较明确的确立了。





也因此，很可能又是有先知先觉的资金买入了银行股，引发了微盘的这一轮大幅度的拉升。





但这里面有个问题——利率上行确实是对银行有好处，但对于券商来说，等于变相抽血，肯定是利空。可是大家如果去注意一下，今天尾盘的拉升，绝不仅局限于银行，国盛金控直接打涨停，湘财股份旱地拔葱5%，国联，国金，中信建投，兴业等一系列券商品种，都在尾盘走出大幅度拉升。





这里面国盛金控还走出两连板。券商的走势绝不弱于银行板块的拉升。所以尾盘金融股的集体暴涨，简单粗暴的解读为要加息，我们认可很可能会漏过真正的惊喜。





至于是什么惊喜，这个我们只能静待周末的消息面动向了。





目前能够肯定的，绝对不会是降准降息就是了，目前管理层在讲去杠杆，怎么会在这个时候降呢？





其实如果抛开可能的消息面影响，从人的角度去分析。当前的市场毫无疑问是机构主导的，在目前这种高度抱团并且快涨快跌的市场风格下，游资的参与热情其实并不高。从选股能看出来，像周期股暴动这种走法，从选股到玩法都不是游资所为。更像是在年底基金净值大战的背景下，净值压力下的基金经理们开始内卷。





跑得慢就要死，跑得快也要找好方向。所以这个时候，高位的科技股和高位的医药股都被抛弃了。低位的周期股迎来一波拉升。而当低位的周期股也变成高位品种之后。市场又开始寻找新的方向。这时候对于这些大机构而言。金融品种简直太合适了——





常年低估，常年低位徘徊，市场基本上出尽利空的背景下大幅度错杀的概率极小。而且大家配置都很低，谁先建仓谁受益。





因此，今天的银行股暴动，很难说是否又是一场大资金调仓之下的抢筹行为。





所以从这个角度来说，接下来的一个月，能否把握住市场机构经济大战的脉络，就成为能否赚到年底红包的关键所在。周末我们将写一篇深度文章，剖析目前市场针对净值大战的可能方向，有兴趣的朋友，请关注我们的更新。



