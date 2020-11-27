早盘两市冲高回落，开盘新能源汽车、半导体等拉升，创业板指一度涨1%；盘中银行为首的权重集体走高，军工股大涨，跷跷板效应下，创业板带头跳水翻绿；周期股齐跌，沪指回落；截至午间收盘，上证指数跌0.05%，创业板指跌0.38%，深证成指跌0.34%。两市半天成交4428亿，北上资金净卖出5.72亿。





国家队还在拼命拉银行，把上证推上3386，但是之前咱们一直讲过，这个位置最大的问题是没有增量，没有增量的前提下市场有两个非常重要的特征。





第一就是跷跷板，你拉升的板块一定是再和其他板块抢吃的。所以市场越把资源集中在权重，就意味着个股上面的压力越大。体现在今天早盘，当全市场的情绪全面集中在金融这种超级权重上，于是近期高位的周期品种开始大幅度补跌。





第二就是拉升的题材要有足够的吸引力。什么叫吸引力呢？就是可操作性。旧市场而言，传统的小盘题材的可操作性明显高于蓝筹，而蓝筹又明显高于两桶油、金融这种绝对权重。因此当郭嘉队不遗余力的拉升金融股的时候，往往会造成存量市场人气的进一步耗散。这就是今天上午表现出的问题。





北上资金转为卖出，量能进一步大幅度缩量。





说实话，即便是在拉升的金融板块上，主力做的也不够好。证券板块虽然有异动，但是每一天的领头羊都不一样，今天又变成了长江证券。如果证券板块，没有一个龙头的持续拉升主升浪，那基本就可以理解为骗炮行情。





煤炭有色等顺周期股领跌，白酒领跌。科技股这边的反弹我没有看到量能的有效配合，说到底，没钱的情况下搞金融蓝筹，最后往往是一地鸡毛，科技股的拉升目前只能判断为反抽。





策略上还是要谨慎，周五了又要搞IPO红，这种红盘我看市场整体都不太买账。