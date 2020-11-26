



今早估计不少球迷一睁眼就懵了。阿根廷球星马拉多纳于家中突发心脏骤停去世，享年60岁。





其实还是很年轻啊。不过，自从退役以后，马拉多纳一直被身体状况不佳所困，多半问题来自于长期吸毒以及暴饮暴食。





在11月，就有消息称，马拉多纳刚接受完脑血栓手术，经过 8 天的住院治疗后出院且精神状况不错，但谁没想能想到仅仅一个月后，马拉多纳就彻底离开了人世。教员说：身体是革命的本钱。确实如此。





我看有不少网友说，科比走了，马拉多纳也走了，我的青春彻底没了。





不，你的青春还在，你看，A股还在3000点等你呢。





周四市场真的是勉强收红，早盘探底回升，午后窄幅震荡一直到收盘。沪指回踩前期平台之后企稳，创业板基本上坚守住眼前的支撑不破位。





板块层面能够看得出郭嘉队卖力维稳，金融品种全面拉升成为最重要的防火墙。但另一方面题材全面降温，个股跌多涨少，赚钱效应极差。





新能源汽车带头杀跌，作为近期最强势的持续性热点——几乎是被消息面的一通乱拳打死。先是华为重申不造车；再是发改委对新能源车的彻查事件，点名恒大和宝能相关项目！这事让港股恒大汽车一度闪崩，A股新能源车板块跳水了。晚上传出特斯拉召回汽车，而造车新势力在美股纷纷大跌，券商也出来唱空了，海通证券说新能源汽车短期有风险。一系列操作之下，新能源车今天几乎成为市场重灾区。





诚然估值过高确实是问题，但这和白酒当时反映出来的市场情绪相同——要么抱团做多一骑绝尘，要么抱团跑路一地鸡毛，这其间缺少过度，基本上就是看见涨了就买不上，等买上就见顶了，对普通投资者的杀伤非常明显。而这种暴涨暴跌，个人感觉非常有年底净值大战为了坑死对手不择手段的味道。





强势品种这边也比较尴尬。尽管顺周期板块是近期市场的主要热点，而且其中多为大盘权重股，而沪指却并未在其带动下强势上攻突破3400点上方阻力，这一方面体现了市场资金的“纠结”，向上一致预期不强。





另一方面也体现了目前市场热点较为单一，缺乏共振合力。从近几日的市场表现来看，资金对于顺周期行情的持续性存在一定分歧，若顺周期股短期走弱，可能会带动沪指进一步回落，指数或将持续震荡。





后续重点关注两方面因素：一是市场的短期炒作主线是否会有所切换；二是关注成交的配合情况，是否能为市场提供流动性活水。





不过我还是那个观点，不要悲观，第一是北上资金还是在积极流入。第二是慢牛虽然慢，但是方向还是没有大的问题，放平心态做投资。