早盘两市探底回升，新能源汽车带头杀跌，创业板一度跌逾1%；尾盘券商带头拉直线，国盛金控涨停，两市全线反弹，沪指一度翻红；截至午间收盘，上证指数跌0.13%，创业板指跌0.52%，深证成指跌0.9%。两市半天成交4601亿，北向资金净买入42.89亿。





关键点位上市场表现的非常畏手畏脚。早盘开盘一度拉升，但成交量始终无法放大。





关键行业层面近期难得的持续性热点——新能源车在高位也迎来一系列利空。先是华为重申不造车；再是发改委对新能源车的彻查事件，点名恒大和宝能相关项目！这事让港股恒大汽车一度闪崩，A股新能源车板块跳水了。





晚上传出特斯拉召回汽车，而造车新势力在美股纷纷大跌，券商也出来唱空了，海通证券说新能源汽车短期有风险。一系列操作之下，新能源车今天几乎成为市场重灾区。





市场整体还是近期的风格，抱团非常明显，要么抱团做多，要么抱团跑路，这其间缺少过度，非常有年底净值大战为了坑死对手不择手段的味道。





同时宏观层面杠杆收紧还在继续，这对于A股毫无疑问是一个短期利空。





不过我们还是认为大家不要过度的悲观。一方面目前显然还是有大资金在全面护盘，想昨天体现在周期品种，今天则是动用大金融在护盘。沪指对应北上资金今天走出流入趋势，意味着外资很可能在借着调整抄底。





对于市场而言，趋势性的品种其实近期走势不坏，最大的波动在于高热点领域，因此策略上还是建议大家不要凑热闹，把握好优质品种的调整布局。