市场大幅度调整啊，技术上沪指中阴线直接击穿了刚刚突破的3390点位，向下寻找支撑。创业板则是一步到位直接向下进入2610附近的支撑区间。两个指数层面的点位选择都很有意思。





创业板方面当前位置是高位平台最重要的支撑位，但以今天的中阴线结构来看，止跌的难度很大，看来接下来还是要进一步向下寻找企稳点了。





而沪指此次的点位选择有点出乎预料，毕竟3458点已经遥遥在望，指数居然没有选择向上摸一摸而是直接向下跌穿支撑。这种走势是比此前预计的三重顶更加极端的模式，所以到底是什么因素导致了市场的极端情绪呢。





消息面，今早鹤总在《人民日报》撰文指出，坚持以服务实体经济为方向，对金融体系进行结构性调整，大力提高直接融资比重，改革优化政策性金融，完善金融支持创新的政策，发挥资本市场对于推动科技、资本和实体经济高水平循环的枢纽作用，提升金融科技水平。流通是畅通经济循环的重要基础。要构建现代物流体系，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络。要实施高标准市场体系建设行动，健全要素市场运行机制，加强社会信用体系和结算体系建设，降低制度性交易成本。





这个表态的时间点很重要，等同于在刚刚过去的债市风波以及新千年首家银行破产之后，高层在我国的融资结构上达成共识——我们“去杠杆”的主要手段是“大力提高直接融资比重”！





对于股民来说，这一个表态，最简单粗暴的解读就是IPO的提速。这成为了今天指数大幅度跳水的最重要原因。但如果冷静思考一下，何所谓提高直接融资比例，又该如何落实。鹤总的这一表态与此前村委会的提法相比较，我们认为很可能还是在为主板注册制理清道路。假如以注册制为出发点，那么对于A股来说，本质上是一个老生常谈。尤其在创业板20%带来的玩法崩坏之后，主板注册制以及交易模式的跟进已经是必然方向。





同时对于有融资需求的公司而言，融资速度与融资效果是一个互相制约的过程，即想要有效的提高直接融资比例，保持较暖的融资环境是一个双方应该有共识的默契。





因此，鹤总的文章，谈不上利空，反而应该被视作改革方向的最终落地。对于A股本身而言，反复的腾挪仍然是“慢牛”的过程，就像我们近期反复给大家提示的——群众眼中的慢牛，和领导们眼中的慢牛是不一样的。大家要有所心理准备。





至于操作上，反而没什么恐慌的，耐心一点，时代变了。