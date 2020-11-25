昨晚美股创出3万点历史新高，却只是刺激了A股的竞价高开，随后就是单边走低，表现实在太弱。这本质上也是我们近期反复讲的问题——量能的放大还是不太够。





而且板块的持续性表现其实并不好，于是这几天在快速轮动下的反复冲高，就成为了市场不讲武德的诱多。





其实现在讲诱多还早。早盘看，沪指的低点仍然维持在3390的压力之上，我觉得还是比较合理的调整。只不过对于个股来说，杀跌幅度很凶险。比较明显的就是创业板指数的大幅度跳水。这几天反复讲2710的创业板压力，最终无法突破，这样一来，向下的支撑，至少要先看到2630附近才会比较合适。





板块方面，前期表现较好的有色，煤炭今天补跌，资金的反水做空，对盘面影响还是较大的，同时近期火爆的三线白酒开始大幅度杀跌。市场现在的特征就是完全不给高位股活路，要么继续强势，一旦死就彻底死透。这也是典型的存量市场的特征。因为大家都知道不存在所谓的新资金来完成击鼓传花，所以最后都难免进入跑得快的缓解。





这个特征其实不论是上涨还是下跌都是如此，人气股小康股份继续封死涨停，明显就是弱势环境下抱团的玩法，但是这种玩法不可能激活资金的参与热情，甚至有理由要谨防这类股下午盘的炸版。





大局观上，这里还是处于选择窗口，也正因如此，资金对于高位股格外的苛刻，前一轮老妖股智慧农业，金浦钛业，继续补跌，这两只人气股不止跌之前，要想情绪转折可能性不大。





但是我们在谨慎的同时，也不要太过于悲观，方向选择还没有定论，尤其对于慢牛而言，实际上上涨完全没有被破坏。也许未来的行情真的就是大方向无碍，但过程恶心死你的游戏模式了。





最后讲一个消息面的新闻——发改委：开展新能源投资项目调查工作 详细报告恒大、宝能项目情况





为什么要查恒大和宝能？因为前两天有一篇文章称，恒大汽车以造车的名义，行囤地之实，拿了500万平的商业和住宅用地。这也是国内地产商的一贯尿性，钻各种政策的空子，找各种名义去拿地、囤地。所以不要单纯的以为是新能源的消息，本质是国家层面进一步在对地产收紧。





地产和股市的关系讲过很多次了。不再赘述，这是好事。



