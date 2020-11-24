隔夜的消息面，最重磅的是银保监会公告称，原则同意包商银行进入破产程序。要知道新世纪以来，中国从未有过银行破产，而且这也是新中国以来真正意义上破产的第二家银行。我们都在见证历史。









对于资本市场而言，最简单的说——连银行假如都不再保险，那么风险投资反而会变得可接受。





当然，这一次包商银行的问题因为有国家给兜底，所以对个人存款和部分机构债券全额赔偿，所以钱会一分不少返回。但下次就未必有这么好的运气，不可能每次国家出来擦屁股。





在金融委的督促下，保监会宣布包商银行破产，其实不是坏事儿，早死早投胎嘛！包行的破产和债市零容忍，可以算是一个信号，国家要对金融体系动刀子。从股市的角度，这反而是利空出尽是利好，意味金融市场重新进入正轨的良性预期。





两市方面，早盘缩量震荡微跌，市场分化明显，白酒板块带头杀跌，青青稞酒一度跌停，染料、有机硅、有色等周期板块回调，新能源汽车、充电桩、半导体板块逆势上涨；截至午间收盘，上证指数跌0.07%，创业板指跌0.17%，深证成指跌0.17%。





早盘在点位上，沪指完成了对于3390支撑的回踩，创业板则继续受制于2710点压力。因此目前看显然市场把主要的精力放在了主板品种的拉升上。





周期、白酒和汽车三足鼎立，今天资金选择汽车继续抱团，隔夜美股小鹏汽车暴涨助攻了，连板补涨股如小康股份、澳洋顺昌、北汽蓝谷都出现了高位炸板，可见即便在当前的主要进攻方向上，资金也不是高度统一的。但另一方面，被资金抛弃的高位强势股，杀起人来却又毫不眨眼，金浦钛业、智慧农业直接核按钮跌停。



