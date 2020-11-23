上周咱们说沪指本周要进入周线级别的方向选择。现在看，周一从量能到突破上来看，至少沪指层面打得有声有色！周线级别，在完成了多方炮之后，指数开始形成稳健的拉升局面。三大指数均涨超1%，上证50指数创2015年6月以来新高，创业板指涨0.72%，深证成指涨0.74%。





但行情还没有到令人松一口气的时刻。从技术上大家能够看出，指数层面一直处于前期的宽幅震荡平台内部，因此压力位相对极为密集，在周一大幅度拉升反弹之后，指数再一次面临震荡平台上沿的压力。





而从板块上来看，今天市场的板块轮动，并没有真正脱离存量的范畴。下午开盘A50继续向上冲，指数在金融股带动下再创近期高点，新力金融助力中金公司双双涨停。但随着金融的启动，周期开始走出回落，从板块的这种内部轮动来看，市场的存量特征还是非常明显——没有足够的新资金进场，所以内部的跷跷板就无法停止。这种特征到尾盘导致金融股再一次回落。两只冲板的品种炸板，而券商唯二的涨停之一，湘财股份也在午后烂板。





因此，尽管指数今天走出大幅度反弹，甚至外资扫货达到百亿级别。但面对仍然无法过万亿的成交，我们认为大家不可以掉以轻心。





也因此，本周后面几天的走势涨跌很关键，是一个可以作为里程碑一样的分水岭。要么这次就突破创新高了，把3458点踩在脚下，是一段新行情的开始。要么就冲高回落，不见新高，构筑一个三重顶，开始向下回踩，延续宽幅震荡局面。目前看，两种可能性都有，创新高的可能性大一点，但还不能确认。





因此，策略上要两手抓，最好的情况，是周期延续升势，赚钱效应能够激发场外观望资金快速进场。打出一波强势的跨年走势。当然，目前不能就此下定论，我们也会进一步给大家做跟踪。









最后，说完了行情，讲一个消息面的事件，人民日报评直播带货：明星被点名、头部疑售假，直播带货该“除除草”了。很多朋友看这个消息，认为是冲着假货，其实私以为上层的考量很可能与当初蚂蚁的问题如出一辙——直指过度的消费主义。





这一信号从多部门联合约谈蚂蚁金服高管开始，到今天开始涉及到互联网零售/金融体系的中游，或许仅仅是开始。





就像我们在此前长文《阿里系的三宗罪》里面讲过的那样：





电商的消费主义狂欢，在金融科技巨头赚的盆满钵满，背后的大老板资本方和利益链条上的主要受益者因为赚钱而成为一件痛苦的事情的时候，打工者在消费主义的误导下使用各种高利率的分期和贷款产品，最后的结果自然是富者愈富、穷者愈穷。





而这里面，利益链条上的主要受益者，我们所指向的就是一系列利益与电商平台高度绑定的直播客。但是，我觉得评价快速兴起的直播潮流，究竟是传播过度的消费主义价值观，还是通过贩卖焦虑来收割韭菜其实意义都不大。





反而这一系列事件的背后，是否代表着中国在后疫情时代——至少是新媒体层面——一次急速的价值观的转向？这是真正值得我们去思考的问题。